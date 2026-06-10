Mới đây, chuyên trang MotorCycles Data đã công bố bảng xếp hạng các thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới tính đến hết tháng 4/2026. Danh sách này được xây dựng dựa trên dữ liệu đăng ký xe hai bánh mới tại 98 thị trường, tương đương khoảng 98,5% quy mô ngành công nghiệp xe máy toàn cầu.

Theo đó, Honda tiếp tục là thương hiệu xe máy có doanh số cao nhất thế giới khi bán ra hơn 7,35 triệu xe trong bốn tháng đầu năm 2026, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Danh mục sản phẩm đa dạng, chiến lược mở rộng sang lĩnh vực xe máy điện cùng lợi thế thương hiệu lâu năm được xem là những yếu tố giúp hãng xe Nhật Bản duy trì sức hút trên phạm vi toàn cầu.

Trước đó, trong năm 2025, Honda đã tiêu thụ hơn 20 triệu xe máy trên toàn thế giới, chiếm tới 31,9% thị phần xe máy toàn cầu.

Honda tiếp tục là thương hiệu xe máy có doanh số cao nhất thế giới khi bán ra hơn 7,35 triệu xe trong bốn tháng đầu năm 2026. Ảnh: Honda.

Xếp ở vị trí thứ hai là Hero MotoCorp, nhà sản xuất xe máy lớn của Ấn Độ, với doanh số đạt khoảng 2 triệu xe, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vẫn còn cách khá xa Honda, kết quả này giúp Hero MotoCorp tiếp tục đứng trên Yamaha trong cuộc đua doanh số.

Đứng thứ ba là Yamaha với khoảng 1,7 triệu xe bán ra trong bốn tháng đầu năm 2026, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, thứ hạng của ba thương hiệu dẫn đầu vẫn không thay đổi so với năm ngoái. Trong đó, Honda tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi tạo ra khoảng cách doanh số rất lớn với các đối thủ phía sau.

Ở vị trí thứ tư, TVS Motor ghi nhận doanh số 1,57 triệu xe, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025, qua đó tiếp tục bám đuổi Yamaha trong nhóm dẫn đầu. Xếp ngay sau là Yadea với 1,36 triệu xe bán ra, tăng 4,9%, đồng thời củng cố vị thế là một trong những nhà sản xuất xe máy điện lớn nhất thế giới.

Nhóm còn lại trong top 10 lần lượt gồm Bajaj Auto ở vị trí thứ sáu với doanh số tăng 15%; Suzuki tăng 7,4%; Royal Enfield tăng 19,7%; Niu Technologies tăng tới 35,4%; và Italika tăng 5,9%.

Thương hiệu xe máy điện VinFast không góp mặt trong top 10 nhưng theo MotorCycles Data đây là hãng xe có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất. Ảnh: Vinfast.

Trong nhóm những thương hiệu có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất, VinFast là cái tên nổi bật. Hãng xe điện Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ từ vị trí thứ 53 trên bảng xếp hạng năm 2024 lên vị trí thứ 13 tính đến hết tháng 4/2026. Doanh số của VinFast tăng tới 204,7% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh đà tăng trưởng mạnh tại thị trường nội địa cũng như chiến lược mở rộng quy mô đầy tham vọng của doanh nghiệp.

Bên cạnh VinFast, một số thương hiệu khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Ather Energy tăng từ vị trí thứ 40 lên thứ 21 chỉ sau hai năm. Trong khi đó, KTM cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tăng trưởng doanh số 53,1%, vươn lên vị trí thứ 27 và trở thành thương hiệu dẫn đầu trong nhóm xe máy phân khối lớn, cao cấp.

Ở chiều ngược lại, phân khúc xe máy cao cấp vẫn chỉ chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong tổng doanh số toàn cầu. Thậm chí, một số thương hiệu còn ghi nhận sự sụt giảm về thứ hạng trong năm 2026.

KTM vượt lên dẫn đầu phân khúc xe cao cấp nhờ đà tăng trưởng mạnh, trong khi thương hiệu từng giữ vị trí số một trước đó là BMW chỉ duy trì kết quả ổn định. Harley-Davidson cũng đang trên đà phục hồi với mức tăng trưởng 18,9%, qua đó vươn lên vị trí thứ 37, tăng bốn bậc so với trước. Trái lại, Triumph giảm ba bậc xuống vị trí thứ 41 khi doanh số chỉ tăng 1,9%.

Theo MotorCycles Data, những con số này cho thấy bức tranh đặc trưng của ngành công nghiệp xe máy toàn cầu hiện nay. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các thị trường mới nổi và phân khúc xe máy phổ thông có giá bán phải chăng, nơi các nhà sản xuất châu Á đang nắm giữ lợi thế áp đảo.

Theo MotorCycles Data

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