"Một số nhân tố mà tôi mong muốn chưa thể góp mặt vì những lý do khách quan. Dẫu vậy, U19 Việt Nam vẫn còn có nhiều cầu thủ chất lượng khác. Về triết lý, tôi muốn làm sao để cả đội hình cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách nhịp nhàng", HLV Yutaka Ikeuchi cho biết.

HLV Yutaka Ikeuchi cũng đánh giá cao ý nghĩa chuyên môn từ các trận đấu tập ở đợt tập huấn tại Nhật Bản vừa qua. U19 Việt Nam được cọ xát với những đối thủ mạnh cả về thể lực lẫn kỹ năng, qua đó giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Đánh giá về các đối thủ tại giải U19 Đông Nam Á 2026, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng, chủ nhà Indonesia là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng, khi sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự U17 World Cup và có trình độ chuyên môn rất cao.

“Chắc chắn Indonesia là đối thủ rất mạnh. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải”, HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định.

Trước câu hỏi liên quan đến áp lực thành tích khi các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tiếp đạt kết quả tích cực trong thời gian gần đây, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ:

“Với tôi, nghề huấn luyện phải song hành với áp lực. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong muốn bản thân có thể đóng góp vào việc rèn luyện và mang lại thành tích cho lứa U19 Việt Nam này"..

U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia vào ngày 28/5. Theo kết quả bốc thăm, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6, được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.