Việc rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Indonesia tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho U19 Việt Nam. Trong khi đó, bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei; bảng C có sự góp mặt của Australia, Campuchia và Philippines.

Chuẩn bị cho giải đấu này, U19 Việt Nam đã hội quân và bước vào giai đoạn tập luyện từ ngày 29/4 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Yutaka Ikeuchi. Ban huấn luyện lên danh sách tổng cộng 41 cầu thủ nhằm phục vụ công tác rà soát, đánh giá và xây dựng đội hình tối ưu cho các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội tuyển đang gặp không ít khó khăn về lực lượng khi nhiều cầu thủ chưa thể hội quân đầy đủ do bận thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng đang trong giai đoạn vừa thi đấu vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong giai đoạn tập luyện vừa qua, Ban huấn luyện triển khai các bài kiểm tra thể lực nhằm đánh giá nền tảng thể chất của các cầu thủ, từ đó điều chỉnh nội dung và cường độ tập luyện phù hợp, tạo sự cân bằng chung cho toàn đội trước khi bước vào các bài tập chuyên sâu về chiến thuật.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5 trước khi lên đường sang Indonesia tham dự giải đấu. Giải đấu diễn ra tại từ ngày 1/6 đến 14/6/2026 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.