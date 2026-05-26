Tối 25/5, LĐBĐ Mali (FEMAFOOT) thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV đội U17 Demba Mamadou Traore. Chủ tịch FEMAFOOT Mahazou dit Baba Cisset trực tiếp gọi điện thông báo quyết định sa thải trước khi gửi văn bản chính thức tới thuyền trưởng U17 Mali.

FEMAFOOT tỏ ra rất thất vọng với thành tích của U17 Mali tại giải vô địch U17 châu Phi 2026 đang diễn ra tại Maroc. Ở giải đấu này, dù được được giá rất cao nhưng U17 Mali bất ngờ dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước U17 Senegal sau loạt sút luân lưu.

HLV U17 Mali Demba Mamadou Traore bị sa thải.

U17 Mali chính là một trong ba đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng bảng VCK FIFA U17 World Cup 2026, cùng U17 Bỉ và New Zealand. Đại diện châu Phi được đánh giá sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp tại bảng G với đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

U17 Mali từng 2 lần vô địch U17 châu Phi, vào chung kết U17 World Cup 2015, đứng thứ tư năm 2017 và thứ ba năm 2023. Ở kỳ U17 World Cup gần nhất, Mali đánh bại Saudi Arabia và thắng đậm New Zealand, đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng sau Áo.

U17 Việt Nam sẵn sàng với những thử thách ở World Cup 2026. Ảnh: VFF

Đại diện châu Phi có thể hình vượt trội, thể lực tốt, lối chơi trực diện cùng khả năng pressing mạnh mẽ. Cuộc đối đầu với U17 Mali là thử thách rất lớn với U17 Việt Nam.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.