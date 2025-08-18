Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|Lịch thi đấu bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất
|Vòng 1
|23/08/2025 23:30:00
|Genoa - Lecce
|23/08/2025 23:30:00
|Sassuolo - Napoli
|24/08/2025 01:45:00
|AC Milan - Cremonese
|24/08/2025 01:45:00
|AS Roma - Bologna
|24/08/2025 23:30:00
|Cagliari - Fiorentina
|24/08/2025 23:30:00
|como - Lazio
|25/08/2025 01:45:00
|Atalanta - Pisa
|25/08/2025 01:45:00
|Juventus - Parma
|25/08/2025 23:30:00
|Udinese - Verona
|26/08/2025 01:45:00
|Inter - Torino
|Vòng 2
|29/08/2025 23:30:00
|Cremonese - Sassuolo
|30/08/2025 01:45:00
|Lecce - AC Milan
|30/08/2025 23:30:00
|Bologna - como
|30/08/2025 23:30:00
|Parma - Atalanta
|31/08/2025 01:45:00
|Pisa - AS Roma
|31/08/2025 01:45:00
|Napoli - Cagliari
|31/08/2025 23:30:00
|Genoa - Juventus
|31/08/2025 23:30:00
|Torino - Fiorentina
|01/09/2025 01:45:00
|Inter - Udinese
|01/09/2025 01:45:00
|Lazio - Verona
|Vòng 3
|13/09/2025 20:00:00
|Cagliari - Parma
|13/09/2025 23:00:00
|Juventus - Inter
|14/09/2025 01:45:00
|Fiorentina - Napoli
|14/09/2025 17:30:00
|AS Roma - Torino
|14/09/2025 20:00:00
|Pisa - Udinese
|14/09/2025 20:00:00
|Atalanta - Lecce
|14/09/2025 23:00:00
|Sassuolo - Lazio
|15/09/2025 01:45:00
|AC Milan - Bologna
|15/09/2025 23:30:00
|Verona - Cremonese
|16/09/2025 01:45:00
|como - Genoa
|Vòng 4
|21/09/2025 22:00:00
|Bologna - Genoa
|21/09/2025 22:00:00
|Cremonese - Parma
|21/09/2025 22:00:00
|Fiorentina - como
|21/09/2025 22:00:00
|Inter - Sassuolo
|21/09/2025 22:00:00
|Lazio - AS Roma
|21/09/2025 22:00:00
|Lecce - Cagliari
|21/09/2025 22:00:00
|Napoli - Pisa
|21/09/2025 22:00:00
|Torino - Atalanta
|21/09/2025 22:00:00
|Udinese - AC Milan
|21/09/2025 22:00:00
|Verona - Juventus
|Vòng 5
|28/09/2025 22:00:00
|Cagliari - Inter
|28/09/2025 22:00:00
|como - Cremonese
|28/09/2025 22:00:00
|Genoa - Lazio
|28/09/2025 22:00:00
|Juventus - Atalanta
|28/09/2025 22:00:00
|Lecce - Bologna
|28/09/2025 22:00:00
|AC Milan - Napoli
|28/09/2025 22:00:00
|Parma - Torino
|28/09/2025 22:00:00
|Pisa - Fiorentina
|28/09/2025 22:00:00
|AS Roma - Verona
|28/09/2025 22:00:00
|Sassuolo - Udinese
|Vòng 6
|05/10/2025 22:00:00
|Atalanta - como
|05/10/2025 22:00:00
|Bologna - Pisa
|05/10/2025 22:00:00
|Fiorentina - AS Roma
|05/10/2025 22:00:00
|Inter - Cremonese
|05/10/2025 22:00:00
|Juventus - AC Milan
|05/10/2025 22:00:00
|Lazio - Torino
|05/10/2025 22:00:00
|Napoli - Genoa
|05/10/2025 22:00:00
|Parma - Lecce
|05/10/2025 22:00:00
|Udinese - Cagliari
|05/10/2025 22:00:00
|Verona - Sassuolo
|Vòng 7
|19/10/2025 22:00:00
|Atalanta - Lazio
|19/10/2025 22:00:00
|Cagliari - Bologna
|19/10/2025 22:00:00
|como - Juventus
|19/10/2025 22:00:00
|Cremonese - Udinese
|19/10/2025 22:00:00
|Genoa - Parma
|19/10/2025 22:00:00
|Lecce - Sassuolo
|19/10/2025 22:00:00
|AC Milan - Fiorentina
|19/10/2025 22:00:00
|Pisa - Verona
|19/10/2025 22:00:00
|AS Roma - Inter
|19/10/2025 22:00:00
|Torino - Napoli
|Vòng 8
|26/10/2025 22:00:00
|Cremonese - Atalanta
|26/10/2025 22:00:00
|Fiorentina - Bologna
|26/10/2025 22:00:00
|Lazio - Juventus
|26/10/2025 22:00:00
|AC Milan - Pisa
|26/10/2025 22:00:00
|Napoli - Inter
|26/10/2025 22:00:00
|Parma - como
|26/10/2025 22:00:00
|Sassuolo - AS Roma
|26/10/2025 22:00:00
|Torino - Genoa
|26/10/2025 22:00:00
|Udinese - Lecce
|26/10/2025 22:00:00
|Verona - Cagliari
|Vòng 9
|29/10/2025 22:00:00
|Atalanta - AC Milan
|29/10/2025 22:00:00
|Bologna - Torino
|29/10/2025 22:00:00
|Cagliari - Sassuolo
|29/10/2025 22:00:00
|como - Verona
|29/10/2025 22:00:00
|Genoa - Cremonese
|29/10/2025 22:00:00
|Inter - Fiorentina
|29/10/2025 22:00:00
|Juventus - Udinese
|29/10/2025 22:00:00
|Lecce - Napoli
|29/10/2025 22:00:00
|Pisa - Lazio
|29/10/2025 22:00:00
|AS Roma - Parma
|Vòng 10
|02/11/2025 22:00:00
|Cremonese - Juventus
|02/11/2025 22:00:00
|Fiorentina - Lecce
|02/11/2025 22:00:00
|Lazio - Cagliari
|02/11/2025 22:00:00
|AC Milan - AS Roma
|02/11/2025 22:00:00
|Napoli - como
|02/11/2025 22:00:00
|Parma - Bologna
|02/11/2025 22:00:00
|Sassuolo - Genoa
|02/11/2025 22:00:00
|Torino - Pisa
|02/11/2025 22:00:00
|Udinese - Atalanta
|02/11/2025 22:00:00
|Verona - Inter
|Vòng 11
|09/11/2025 22:00:00
|Atalanta - Sassuolo
|09/11/2025 22:00:00
|Bologna - Napoli
|09/11/2025 22:00:00
|como - Cagliari
|09/11/2025 22:00:00
|Genoa - Fiorentina
|09/11/2025 22:00:00
|Inter - Lazio
|09/11/2025 22:00:00
|Juventus - Torino
|09/11/2025 22:00:00
|Lecce - Verona
|09/11/2025 22:00:00
|Parma - AC Milan
|09/11/2025 22:00:00
|Pisa - Cremonese
|09/11/2025 22:00:00
|AS Roma - Udinese
|Vòng 12
|23/11/2025 22:00:00
|Cagliari - Genoa
|23/11/2025 22:00:00
|Cremonese - AS Roma
|23/11/2025 22:00:00
|Fiorentina - Juventus
|23/11/2025 22:00:00
|Inter - AC Milan
|23/11/2025 22:00:00
|Lazio - Lecce
|23/11/2025 22:00:00
|Napoli - Atalanta
|23/11/2025 22:00:00
|Sassuolo - Pisa
|23/11/2025 22:00:00
|Torino - como
|23/11/2025 22:00:00
|Udinese - Bologna
|23/11/2025 22:00:00
|Verona - Parma
|Vòng 13
|30/11/2025 22:00:00
|Atalanta - Fiorentina
|30/11/2025 22:00:00
|Bologna - Cremonese
|30/11/2025 22:00:00
|como - Sassuolo
|30/11/2025 22:00:00
|Genoa - Verona
|30/11/2025 22:00:00
|Juventus - Cagliari
|30/11/2025 22:00:00
|Lecce - Torino
|30/11/2025 22:00:00
|AC Milan - Lazio
|30/11/2025 22:00:00
|Parma - Udinese
|30/11/2025 22:00:00
|Pisa - Inter
|30/11/2025 22:00:00
|AS Roma - Napoli
|Vòng 14
|07/12/2025 22:00:00
|Cagliari - AS Roma
|07/12/2025 22:00:00
|Cremonese - Lecce
|07/12/2025 22:00:00
|Inter - como
|07/12/2025 22:00:00
|Lazio - Bologna
|07/12/2025 22:00:00
|Napoli - Juventus
|07/12/2025 22:00:00
|Pisa - Parma
|07/12/2025 22:00:00
|Sassuolo - Fiorentina
|07/12/2025 22:00:00
|Torino - AC Milan
|07/12/2025 22:00:00
|Udinese - Genoa
|07/12/2025 22:00:00
|Verona - Atalanta
|Vòng 15
|14/12/2025 22:00:00
|Atalanta - Cagliari
|14/12/2025 22:00:00
|Bologna - Juventus
|14/12/2025 22:00:00
|Fiorentina - Verona
|14/12/2025 22:00:00
|Genoa - Inter
|14/12/2025 22:00:00
|Lecce - Pisa
|14/12/2025 22:00:00
|AC Milan - Sassuolo
|14/12/2025 22:00:00
|Parma - Lazio
|14/12/2025 22:00:00
|AS Roma - como
|14/12/2025 22:00:00
|Torino - Cremonese
|14/12/2025 22:00:00
|Udinese - Napoli
|Vòng 16
|21/12/2025 22:00:00
|Cagliari - Pisa
|21/12/2025 22:00:00
|como - AC Milan
|21/12/2025 22:00:00
|Fiorentina - Udinese
|21/12/2025 22:00:00
|Genoa - Atalanta
|21/12/2025 22:00:00
|Inter - Lecce
|21/12/2025 22:00:00
|Juventus - AS Roma
|21/12/2025 22:00:00
|Lazio - Cremonese
|21/12/2025 22:00:00
|Napoli - Parma
|21/12/2025 22:00:00
|Sassuolo - Torino
|21/12/2025 22:00:00
|Verona - Bologna
|Vòng 17
|28/12/2025 22:00:00
|Atalanta - Inter
|28/12/2025 22:00:00
|Bologna - Sassuolo
|28/12/2025 22:00:00
|Cremonese - Napoli
|28/12/2025 22:00:00
|Lecce - como
|28/12/2025 22:00:00
|AC Milan - Verona
|28/12/2025 22:00:00
|Parma - Fiorentina
|28/12/2025 22:00:00
|Pisa - Juventus
|28/12/2025 22:00:00
|AS Roma - Genoa
|28/12/2025 22:00:00
|Torino - Cagliari
|28/12/2025 22:00:00
|Udinese - Lazio
|Vòng 18
|03/01/2026 22:00:00
|Atalanta - AS Roma
|03/01/2026 22:00:00
|Cagliari - AC Milan
|03/01/2026 22:00:00
|como - Udinese
|03/01/2026 22:00:00
|Fiorentina - Cremonese
|03/01/2026 22:00:00
|Genoa - Pisa
|03/01/2026 22:00:00
|Inter - Bologna
|03/01/2026 22:00:00
|Juventus - Lecce
|03/01/2026 22:00:00
|Lazio - Napoli
|03/01/2026 22:00:00
|Sassuolo - Parma
|03/01/2026 22:00:00
|Verona - Torino
|Vòng 19
|06/01/2026 22:00:00
|Bologna - Atalanta
|06/01/2026 22:00:00
|Cremonese - Cagliari
|06/01/2026 22:00:00
|Lazio - Fiorentina
|06/01/2026 22:00:00
|Lecce - AS Roma
|06/01/2026 22:00:00
|AC Milan - Genoa
|06/01/2026 22:00:00
|Napoli - Verona
|06/01/2026 22:00:00
|Parma - Inter
|06/01/2026 22:00:00
|Pisa - como
|06/01/2026 22:00:00
|Sassuolo - Juventus
|06/01/2026 22:00:00
|Torino - Udinese
|Vòng 20
|11/01/2026 22:00:00
|Atalanta - Torino
|11/01/2026 22:00:00
|como - Bologna
|11/01/2026 22:00:00
|Fiorentina - AC Milan
|11/01/2026 22:00:00
|Genoa - Cagliari
|11/01/2026 22:00:00
|Inter - Napoli
|11/01/2026 22:00:00
|Juventus - Cremonese
|11/01/2026 22:00:00
|Lecce - Parma
|11/01/2026 22:00:00
|AS Roma - Sassuolo
|11/01/2026 22:00:00
|Udinese - Pisa
|11/01/2026 22:00:00
|Verona - Lazio
|Vòng 21
|18/01/2026 22:00:00
|Bologna - Fiorentina
|18/01/2026 22:00:00
|Cagliari - Juventus
|18/01/2026 22:00:00
|Cremonese - Verona
|18/01/2026 22:00:00
|Lazio - como
|18/01/2026 22:00:00
|AC Milan - Lecce
|18/01/2026 22:00:00
|Napoli - Sassuolo
|18/01/2026 22:00:00
|Parma - Genoa
|18/01/2026 22:00:00
|Pisa - Atalanta
|18/01/2026 22:00:00
|Torino - AS Roma
|18/01/2026 22:00:00
|Udinese - Inter
|Vòng 22
|25/01/2026 22:00:00
|Atalanta - Parma
|25/01/2026 22:00:00
|como - Torino
|25/01/2026 22:00:00
|Fiorentina - Cagliari
|25/01/2026 22:00:00
|Genoa - Bologna
|25/01/2026 22:00:00
|Inter - Pisa
|25/01/2026 22:00:00
|Juventus - Napoli
|25/01/2026 22:00:00
|Lecce - Lazio
|25/01/2026 22:00:00
|AS Roma - AC Milan
|25/01/2026 22:00:00
|Sassuolo - Cremonese
|25/01/2026 22:00:00
|Verona - Udinese
|Vòng 23
|01/02/2026 22:00:00
|Bologna - AC Milan
|01/02/2026 22:00:00
|Cagliari - Verona
|01/02/2026 22:00:00
|como - Atalanta
|01/02/2026 22:00:00
|Cremonese - Inter
|01/02/2026 22:00:00
|Lazio - Genoa
|01/02/2026 22:00:00
|Napoli - Fiorentina
|01/02/2026 22:00:00
|Parma - Juventus
|01/02/2026 22:00:00
|Pisa - Sassuolo
|01/02/2026 22:00:00
|Torino - Lecce
|01/02/2026 22:00:00
|Udinese - AS Roma
|Vòng 24
|08/02/2026 22:00:00
|Atalanta - Cremonese
|08/02/2026 22:00:00
|Bologna - Parma
|08/02/2026 22:00:00
|Fiorentina - Torino
|08/02/2026 22:00:00
|Genoa - Napoli
|08/02/2026 22:00:00
|Juventus - Lazio
|08/02/2026 22:00:00
|Lecce - Udinese
|08/02/2026 22:00:00
|AC Milan - como
|08/02/2026 22:00:00
|AS Roma - Cagliari
|08/02/2026 22:00:00
|Sassuolo - Inter
|08/02/2026 22:00:00
|Verona - Pisa
|Vòng 25
|15/02/2026 22:00:00
|Cagliari - Lecce
|15/02/2026 22:00:00
|como - Fiorentina
|15/02/2026 22:00:00
|Cremonese - Genoa
|15/02/2026 22:00:00
|Inter - Juventus
|15/02/2026 22:00:00
|Lazio - Atalanta
|15/02/2026 22:00:00
|Napoli - AS Roma
|15/02/2026 22:00:00
|Parma - Verona
|15/02/2026 22:00:00
|Pisa - AC Milan
|15/02/2026 22:00:00
|Torino - Bologna
|15/02/2026 22:00:00
|Udinese - Sassuolo
|Vòng 26
|22/02/2026 22:00:00
|Atalanta - Napoli
|22/02/2026 22:00:00
|Bologna - Udinese
|22/02/2026 22:00:00
|Cagliari - Lazio
|22/02/2026 22:00:00
|Fiorentina - Pisa
|22/02/2026 22:00:00
|Genoa - Torino
|22/02/2026 22:00:00
|Juventus - como
|22/02/2026 22:00:00
|Lecce - Inter
|22/02/2026 22:00:00
|AC Milan - Parma
|22/02/2026 22:00:00
|AS Roma - Cremonese
|22/02/2026 22:00:00
|Sassuolo - Verona
|Vòng 27
|01/03/2026 22:00:00
|como - Lecce
|01/03/2026 22:00:00
|Cremonese - AC Milan
|01/03/2026 22:00:00
|Inter - Genoa
|01/03/2026 22:00:00
|Parma - Cagliari
|01/03/2026 22:00:00
|Pisa - Bologna
|01/03/2026 22:00:00
|AS Roma - Juventus
|01/03/2026 22:00:00
|Sassuolo - Atalanta
|01/03/2026 22:00:00
|Torino - Lazio
|01/03/2026 22:00:00
|Udinese - Fiorentina
|01/03/2026 22:00:00
|Verona - Napoli
|Vòng 28
|08/03/2026 22:00:00
|Atalanta - Udinese
|08/03/2026 22:00:00
|Bologna - Verona
|08/03/2026 22:00:00
|Cagliari - como
|08/03/2026 22:00:00
|Fiorentina - Parma
|08/03/2026 22:00:00
|Genoa - AS Roma
|08/03/2026 22:00:00
|Juventus - Pisa
|08/03/2026 22:00:00
|Lazio - Sassuolo
|08/03/2026 22:00:00
|Lecce - Cremonese
|08/03/2026 22:00:00
|AC Milan - Inter
|08/03/2026 22:00:00
|Napoli - Torino
|Vòng 29
|15/03/2026 22:00:00
|como - AS Roma
|15/03/2026 22:00:00
|Cremonese - Fiorentina
|15/03/2026 22:00:00
|Inter - Atalanta
|15/03/2026 22:00:00
|Lazio - AC Milan
|15/03/2026 22:00:00
|Napoli - Lecce
|15/03/2026 22:00:00
|Pisa - Cagliari
|15/03/2026 22:00:00
|Sassuolo - Bologna
|15/03/2026 22:00:00
|Torino - Parma
|15/03/2026 22:00:00
|Udinese - Juventus
|15/03/2026 22:00:00
|Verona - Genoa
|Vòng 30
|22/03/2026 22:00:00
|Atalanta - Verona
|22/03/2026 22:00:00
|Bologna - Lazio
|22/03/2026 22:00:00
|Cagliari - Napoli
|22/03/2026 22:00:00
|como - Pisa
|22/03/2026 22:00:00
|Fiorentina - Inter
|22/03/2026 22:00:00
|Genoa - Udinese
|22/03/2026 22:00:00
|Juventus - Sassuolo
|22/03/2026 22:00:00
|AC Milan - Torino
|22/03/2026 22:00:00
|Parma - Cremonese
|22/03/2026 22:00:00
|AS Roma - Lecce
|Vòng 31
|04/04/2026 22:00:00
|Cremonese - Bologna
|04/04/2026 22:00:00
|Inter - AS Roma
|04/04/2026 22:00:00
|Juventus - Genoa
|04/04/2026 22:00:00
|Lazio - Parma
|04/04/2026 22:00:00
|Lecce - Atalanta
|04/04/2026 22:00:00
|Napoli - AC Milan
|04/04/2026 22:00:00
|Pisa - Torino
|04/04/2026 22:00:00
|Sassuolo - Cagliari
|04/04/2026 22:00:00
|Udinese - como
|04/04/2026 22:00:00
|Verona - Fiorentina
|Vòng 32
|12/04/2026 22:00:00
|Atalanta - Juventus
|12/04/2026 22:00:00
|Bologna - Lecce
|12/04/2026 22:00:00
|Cagliari - Cremonese
|12/04/2026 22:00:00
|como - Inter
|12/04/2026 22:00:00
|Fiorentina - Lazio
|12/04/2026 22:00:00
|Genoa - Sassuolo
|12/04/2026 22:00:00
|AC Milan - Udinese
|12/04/2026 22:00:00
|Parma - Napoli
|12/04/2026 22:00:00
|AS Roma - Pisa
|12/04/2026 22:00:00
|Torino - Verona
|Vòng 33
|19/04/2026 22:00:00
|Cremonese - Torino
|19/04/2026 22:00:00
|Inter - Cagliari
|19/04/2026 22:00:00
|Juventus - Bologna
|19/04/2026 22:00:00
|Lecce - Fiorentina
|19/04/2026 22:00:00
|Napoli - Lazio
|19/04/2026 22:00:00
|Pisa - Genoa
|19/04/2026 22:00:00
|AS Roma - Atalanta
|19/04/2026 22:00:00
|Sassuolo - como
|19/04/2026 22:00:00
|Udinese - Parma
|19/04/2026 22:00:00
|Verona - AC Milan
|Vòng 34
|26/04/2026 22:00:00
|Bologna - AS Roma
|26/04/2026 22:00:00
|Cagliari - Atalanta
|26/04/2026 22:00:00
|Fiorentina - Sassuolo
|26/04/2026 22:00:00
|Genoa - como
|26/04/2026 22:00:00
|Lazio - Udinese
|26/04/2026 22:00:00
|AC Milan - Juventus
|26/04/2026 22:00:00
|Napoli - Cremonese
|26/04/2026 22:00:00
|Parma - Pisa
|26/04/2026 22:00:00
|Torino - Inter
|26/04/2026 22:00:00
|Verona - Lecce
|Vòng 35
|03/05/2026 22:00:00
|Atalanta - Genoa
|03/05/2026 22:00:00
|Bologna - Cagliari
|03/05/2026 22:00:00
|como - Napoli
|03/05/2026 22:00:00
|Cremonese - Lazio
|03/05/2026 22:00:00
|Inter - Parma
|03/05/2026 22:00:00
|Juventus - Verona
|03/05/2026 22:00:00
|Pisa - Lecce
|03/05/2026 22:00:00
|AS Roma - Fiorentina
|03/05/2026 22:00:00
|Sassuolo - AC Milan
|03/05/2026 22:00:00
|Udinese - Torino
|Vòng 36
|10/05/2026 22:00:00
|Cagliari - Udinese
|10/05/2026 22:00:00
|Cremonese - Pisa
|10/05/2026 22:00:00
|Fiorentina - Genoa
|10/05/2026 22:00:00
|Lazio - Inter
|10/05/2026 22:00:00
|Lecce - Juventus
|10/05/2026 22:00:00
|AC Milan - Atalanta
|10/05/2026 22:00:00
|Napoli - Bologna
|10/05/2026 22:00:00
|Parma - AS Roma
|10/05/2026 22:00:00
|Torino - Sassuolo
|10/05/2026 22:00:00
|Verona - como
|Vòng 37
|17/05/2026 22:00:00
|Atalanta - Bologna
|17/05/2026 22:00:00
|Cagliari - Torino
|17/05/2026 22:00:00
|como - Parma
|17/05/2026 22:00:00
|Genoa - AC Milan
|17/05/2026 22:00:00
|Inter - Verona
|17/05/2026 22:00:00
|Juventus - Fiorentina
|17/05/2026 22:00:00
|Pisa - Napoli
|17/05/2026 22:00:00
|AS Roma - Lazio
|17/05/2026 22:00:00
|Sassuolo - Lecce
|17/05/2026 22:00:00
|Udinese - Cremonese
|Vòng 38
|24/05/2026 22:00:00
|Bologna - Inter
|24/05/2026 22:00:00
|Cremonese - como
|24/05/2026 22:00:00
|Fiorentina - Atalanta
|24/05/2026 22:00:00
|Lazio - Pisa
|24/05/2026 22:00:00
|Lecce - Genoa
|24/05/2026 22:00:00
|AC Milan - Cagliari
|24/05/2026 22:00:00
|Napoli - Udinese
|24/05/2026 22:00:00
|Parma - Sassuolo
|24/05/2026 22:00:00
|Torino - Juventus
|24/05/2026 22:00:00
|Verona - AS Roma
