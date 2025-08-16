Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 1
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
16/08/2025 02:00:00 Liverpool  4-2  Bournemouth K+Sport1
16/08/2025 18:30:00 Aston Villa - Newcastle K+Sport1
16/08/2025 21:00:00 Brighton - Fulham K+Live1
16/08/2025 21:00:00 Sunderland - West Ham K+Action
16/08/2025 21:00:00 Tottenham - Burnley K+Sport1
16/08/2025 23:30:00 Wolves - Manchester City K+Sport1
17/08/2025 20:00:00 Chelsea - Crystal Palace K+Sport1
17/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest - Brentford K+Action
17/08/2025 22:30:00 Manchester United - Arsenal K+Sport1
19/08/2025 02:00:00 Leeds - Everton K+Sport1