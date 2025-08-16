Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mùa giải 2025/26.
|Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 1
(giờ Việt Nam)
|ngày - giờ
|trận đấu
|trực tiếp
|16/08/2025 02:00:00
|Liverpool 4-2 Bournemouth
|K+Sport1
|16/08/2025 18:30:00
|Aston Villa - Newcastle
|K+Sport1
|16/08/2025 21:00:00
|Brighton - Fulham
|K+Live1
|16/08/2025 21:00:00
|Sunderland - West Ham
|K+Action
|16/08/2025 21:00:00
|Tottenham - Burnley
|K+Sport1
|16/08/2025 23:30:00
|Wolves - Manchester City
|K+Sport1
|17/08/2025 20:00:00
|Chelsea - Crystal Palace
|K+Sport1
|17/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest - Brentford
|K+Action
|17/08/2025 22:30:00
|Manchester United - Arsenal
|K+Sport1
|19/08/2025 02:00:00
|Leeds - Everton
|K+Sport1
Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 sẽ được khởi tranh giữa tháng 8/2025, với tâm điểm là đại chiến MU vs Arsenal ngay vòng 1.
