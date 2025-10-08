Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á mới nhất

Vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á chính thức khởi tranh với sự góp mặt của 6 đội tuyển mạnh: Qatar, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Oman và Indonesia. Kết quả bốc thăm đã chia bảng theo hướng đầy kịch tính: bảng A gồm UAE, Oman và chủ nhà Qatar; bảng B có sự hiện diện của Indonesia cùng hai đối thủ sừng sỏ là Saudi Arabia và Iraq.

Hai bảng đấu của vòng loại thứ 4 World Cup 2026

Thể thức thi đấu ở vòng này được giữ ở mức ngắn gọn nhưng khắc nghiệt. Các trận đấu sẽ diễn ra tập trung tại sân của một đội chủ nhà theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Đội đứng nhì mỗi bảng sẽ chưa dừng lại hành trình. Họ sẽ bước vào loạt trận play-off khu vực, thi đấu lượt đi và về để chọn ra một đại diện duy nhất của châu Á tham dự vòng play-off liên lục địa. Tại đây, sáu đội đến từ các châu lục khác nhau sẽ tranh tài, và chỉ có hai tấm vé cuối cùng được trao. Đây chính là thử thách cực đại với Indonesia nếu muốn tạo nên kỳ tích lịch sử.