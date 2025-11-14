Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup 2026 Khu vực châu Âu mới nhất

Bảng A

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Đức 4 3 0 1 8 3 +5 9 2 Slovakia 4 3 0 1 5 2 +3 9 3 Bắc Ireland 4 2 0 2 6 5 +1 6 4 Luxembourg 4 0 0 4 1 10 –9 0

Bảng B

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Thụy Sĩ 4 3 1 0 9 0 +9 10 2 Kosovo 4 2 1 1 3 4 –1 7 3 Slovenia 4 0 3 1 2 5 –3 3 4 Thụy Điển 4 0 1 3 2 7 –5 1

Bảng C

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Đan Mạch 4 3 1 0 12 1 +11 10 2 Scotland 4 3 1 0 7 2 +5 10 3 Hy Lạp 4 1 0 3 7 10 –3 3 4 Belarus 4 0 0 4 2 15 –13 0

Bảng D

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Pháp 5 4 1 0 13 3 +10 13 2 Iceland (I-xơ-len) 5 2 1 2 13 9 +4 7 3 Ukraina 5 2 1 2 8 11 –3 7 4 Azerbaijan (A-déc-bai-gian) 5 0 1 4 2 13 –11 1

Bảng E

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Tây Ban Nha 4 4 0 0 15 0 +15 12 2 Thổ Nhĩ Kỳ 4 3 0 1 13 10 +3 9 3 Gruzia 4 1 0 3 6 9 –3 3 4 Bulgaria 4 0 0 4 1 16 –15 0

Bảng F

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Bồ Đào Nha 5 3 1 1 11 6 +5 10 2 Hungary 5 2 2 1 9 7 +2 8 3 Cộng hòa Ireland 5 2 1 2 6 5 +1 7 4 Armenia 5 1 0 4 2 10 –8 3

Bảng G

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Hà Lan 6 5 1 0 22 3 +19 16 2 Ba Lan 6 4 1 1 10 4 +6 13 3 Phần Lan 7 3 1 3 8 13 –5 10 4 Lithuania (Litva) 7 0 3 4 6 11 –5 3 5 Malta 6 0 2 4 1 16 –15 2

Bảng H

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Áo 6 5 0 1 19 3 +16 15 2 Bosnia & Herzegovina 6 4 1 1 13 5 +8 13 3 Romania 6 3 1 2 11 6 +5 10 4 Síp (Cyprus) 7 2 2 3 11 9 +2 8 5 San Marino 7 0 0 7 1 32 –31 0

Bảng I

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Na Uy 7 7 0 0 33 4 +29 21 2 Ý (Italia) 7 6 0 1 20 8 +12 18 3 Israel 7 3 0 4 15 19 –4 9 4 Estonia 8 1 1 6 8 21 –13 4 5 Moldova 7 0 1 6 4 28 –24 1

Bảng J

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Bỉ 6 4 2 0 21 6 +15 14 2 Bắc Macedonia 7 3 4 0 12 3 +9 13 3 Xứ Wales 6 3 1 2 13 10 +3 10 4 Kazakhstan 7 2 1 4 8 12 –4 7 5 Liechtenstein 6 0 0 6 0 23 –23 0

Bảng K

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Anh 7 7 0 0 20 0 +20 21 2 Albania 7 4 2 1 7 3 +4 14 3 Serbia 7 3 1 3 7 9 –2 10 4 Latvia 7 1 2 4 4 13 –9 5 5 Andorra 8 0 1 7 3 16 –13 1

Bảng L

Vị trí Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS Điểm 1 Croatia 6 5 1 0 20 1 +19 16 2 Cộng hòa Séc 7 4 1 2 12 8 +4 13 3 Quần đảo Faroe 7 4 0 3 10 6 +4 12 4 Montenegro 6 2 0 4 4 13 –9 6 5 Gibraltar 6 0 0 6 2 20 –18 0

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang bước vào giai đoạn quyết định, khi các đội tuyển hàng đầu liên tục tạo nên những kết quả ấn tượng trong cuộc đua giành vé tới Bắc Mỹ.

Tuyển Anh trở thành đội đầu tiên của châu Âu chính thức góp mặt tại World Cup 2026 sau loạt trận mới nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, “Tam Sư” thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 6 trận ở bảng K, ghi tới 18 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Với 18 điểm tuyệt đối, đội tuyển Anh sớm hoàn thành mục tiêu giành vé trực tiếp, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch thế giới.

Kylian Mbappe đưa Pháp đi World Cup 2026

Trong khi đó, Pháp cũng nối gót thành công khi giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ukraine. Đội trưởng Kylian Mbappe tiếp tục chứng minh đẳng cấp ngôi sao hàng đầu khi góp công lớn vào chiến thắng, giúp thầy trò HLV Didier Deschamps chính thức đặt vé đến Bắc Mỹ.

Theo thể thức của UEFA, 54 đội được chia thành 12 bảng đấu vòng tròn hai lượt. 12 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp, trong khi 4 suất còn lại được xác định qua vòng play-off giữa 16 đội, hứa hẹn những màn tranh tài nghẹt thở trong giai đoạn tới.