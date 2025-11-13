Hợp đồng của Lewandowski với Barca sẽ hết hạn vào cuối mùa này – hè 2026, trong bối cảnh lão tướng 37 đội được không ít đội quan quan tâm, từ Premier League đến Serie A và Saudi Pro League.

Tuy nhiên, số 9 người Ba Lan được cho không quan tâm chuyển đến nơi khác và sẽ xem xét giải nghệ, nếu không được Barca đề nghị ký mới.

Lamine Yamal được cho cũng muốn Lewandowski ở lại Barca sau mùa giải này. Ảnh: FCB

Và giờ đây diễn biến tương lai của Lewandowski có bước ngoặt bất ngờ. Theo MB, mong muốn của tiền đạo này là tiếp tục được chơi cho đội bóng xứ Catalan ở mùa giải năm sau.

Cụ thể hơn, Lewandowski đã trao đổi với lãnh đạo Barca, anh sẵn sàng giảm mạnh lương để đôi bên có thể ký thỏa thuận mới.

Lewandowski hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội – khoảng 14 triệu euro/năm sau thuế. Nguồn trên cho biết, anh chấp nhận giảm từ vị trí số 1 xuống mức thấp để được ở lại Barca.

Chân sút Ba Lan hiểu rằng, CLB vẫn gặp khó khăn về tài chính và không muốn bản thân trở thành một vấn đề. Ngược lại, anh mong mình sẽ là một giải pháp cho đội.

Trung phong 37 tuổi cũng nhận thức rõ, Barca có thể mang về một số 9 mới trong mùa hè và anh chấp nhận vai trò dự bị mà không hề gì.

Chủ tịch Joan Laporta và giám đốc bóng đá Deco đều hết sức ngạc nhiên vì đề nghị của Lewandowski. Barca đánh giá cao kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và tầm ảnh hưởng của anh trong phòng thay đồ, luôn sẵn sàng giúp đỡ các cầu thủ trẻ.

Cả Joan Laporta và Deco chung suy nghĩ giữ Lewandowski thêm 1 năm là hợp tình hợp lý nhất, nhất là khi họ không phải bận tâm về yêu cầu tiền bạc. Chưa kể, đó cũng là mong muốn của HLV Hansi Flick.