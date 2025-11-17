Hành trình vòng loại World Cup 2026 tại châu Âu đã xác định thêm năm cái tên đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh: Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha và Na Uy.

Cả năm đội đều thể hiện phong độ vượt trội, thống trị bảng đấu và giành tấm vé tới Mỹ - Canada - Mexico đầy thuyết phục.

Tuyển Anh trở thành đội tuyển châu Âu giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh: UEFA

Tuyển Anh gây ấn tượng mạnh nhất khi giành trọn vẹn 24 điểm tuyệt đối, ghi 22 bàn và không để thủng lưới lần nào. Sự ổn định của hàng thủ cùng sức mạnh tấn công đa dạng giúp “Tam Sư” trở thành đội đầu tiên của châu Âu giành vé dự World Cup 2026.

Trong khi đó, Pháp chứng minh đẳng cấp của đương kim á quân thế giới. Dưới thời HLV Didier Deschamps, “Les Bleus” duy trì lối chơi tấn công áp đảo, ghi tới 16 bàn sau 6 trận và sớm hoàn tất mục tiêu vượt qua vòng loại.

Croatia tiếp tục cho thấy sự lì lợm đã trở thành thương hiệu. Họ thắng 5/6 trận, sở hữu hàng thủ gần như hoàn hảo và chính thức khép lại chiến dịch với vị trí đầu bảng một cách thuyết phục.

Ở một bảng đấu khác, Bồ Đào Nha không gặp nhiều khó khăn để khẳng định sức mạnh. Dàn hảo thủ của HLV Roberto Martinez ghi tới 20 bàn sau 6 trận, trở thành một trong những hàng công mạnh nhất lục địa già.

Haaland bùng nổ cùng Na Uy để đoạt vé World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998 - Ảnh: 433

Trong khi đó, Na Uy gây bất ngờ lớn khi toàn thắng 7 trận để góp mặt ở World Cup kể từ năm 1998. Đáng kể nhất là chiến thắng tới 4-1 ngay trên sân San Siro ở trận được xem là "chung kết" bảng I. Sự bùng nổ của Erling Haaland và lối chơi kỷ luật đã giúp họ tạo nên kỳ tích.

Năm đội bóng, năm phong cách khác nhau - nhưng tất cả đều xứng đáng góp mặt tại World Cup 2026.