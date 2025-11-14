Kết quả bóng đá hôm nay 14/11: Bồ Đào Nha thua đau, thêm đội đi World Cup
Kết quả bóng đá hôm nay 14/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
AFC Champions League Nữ 2025/26
|Giờ
|Ngày
|Cặp đấu
|19:00
|13/11
|Nữ T.PHCM 1-0 Stallion Laguna FC
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Châu Á
|Giờ
|Ngày
|Cặp đấu
|23:00
|13/11
|UAE 1-1 Iraq
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Châu Phi
|Giờ
|Ngày
|Trận đấu (Play-off)
|23:00
|13/11
|Nigeria 4-1 Gabon
|02:00
|14/11
|Cameroon 0-1 CH Congo
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Châu Âu
|Giờ
|Ngày
|Bảng đấu
|Cặp đấu
|00:00
|14/11
|Bảng I
|Na Uy 4-1 Estonia
|00:00
|14/11
|Bảng D
|Azerbaijan 0-2 Iceland
|00:00
|14/11
|Bảng F
|Armenia 0-1 Hungary
|02:45
|14/11
|Bảng F
|Ireland 2-0 Bồ Đào Nha
|02:45
|14/11
|Bảng D
|Pháp 4-0 Ukraine
|02:45
|14/11
|Bảng K
|Andorra 0-1 Albania
|02:45
|14/11
|Bảng K
|Anh 2-0 Serbia
|02:45
|14/11
|Bảng I
|Moldova 0-2 Italy
Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbean
|Giờ
|Ngày
|Bảng đấu
|Cặp đấu
|05:00
|14/11
|Bảng A
|Suriname 🆚 El Salvador
|07:00
|14/11
|Bảng B
|Bermuda 🆚 Curacao
|07:00
|14/11
|Bảng B
|Trinidad & Tobago 🆚 Jamaica
|09:00
|14/11
|Bảng C
|Haiti 🆚 Costa Rica
|09:00
|14/11
|Bảng C
|Nicaragua 🆚 Honduras
|09:00
|14/11
|Bảng A
|Guatemala 🆚 Panama
🤝 Giao hữu Quốc tế
|Giờ
|Ngày
|Cặp đấu
|19:30
|13/11
|Thái Lan 3-2 Singapore
|23:00
|13/11
|Iran 0-0 Cape Verde
|23:30
|13/11
|Algeria 3-1 Zimbabwe
|00:00
|14/11
|Bắc Macedonia 0-0 Latvia
|00:00
|14/11
|CH Czech 1-0 San Marino
|07:30
|14/11
|Canada 🆚 Ecuador
