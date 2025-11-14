Kết quả bóng đá hôm nay

AFC Champions League Nữ 2025/26

Giờ Ngày Cặp đấu
19:00 13/11 Nữ T.PHCM  1-0 Stallion Laguna FC

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Châu Á

Giờ Ngày Cặp đấu
23:00 13/11 UAE 1-1 Iraq

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Châu Phi

Giờ Ngày Trận đấu (Play-off)
23:00 13/11 Nigeria 4-1 Gabon
02:00 14/11 Cameroon 0-1 CH Congo

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Châu Âu

Giờ Ngày Bảng đấu Cặp đấu
00:00 14/11 Bảng I Na Uy 4-1 Estonia
00:00 14/11 Bảng D Azerbaijan 0-2 Iceland
00:00 14/11 Bảng F Armenia 0-1 Hungary
02:45 14/11 Bảng F Ireland 2-0 Bồ Đào Nha
02:45 14/11 Bảng D Pháp 4-0 Ukraine
02:45 14/11 Bảng K Andorra 0-1 Albania
02:45 14/11 Bảng K Anh 2-0 Serbia
02:45 14/11 Bảng I Moldova 0-2 Italy

Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbean

Giờ Ngày Bảng đấu Cặp đấu
05:00 14/11 Bảng A Suriname 🆚 El Salvador
07:00 14/11 Bảng B Bermuda 🆚 Curacao
07:00 14/11 Bảng B Trinidad & Tobago 🆚 Jamaica
09:00 14/11 Bảng C Haiti 🆚 Costa Rica
09:00 14/11 Bảng C Nicaragua 🆚 Honduras
09:00 14/11 Bảng A Guatemala 🆚 Panama

🤝 Giao hữu Quốc tế

Giờ Ngày Cặp đấu
19:30 13/11 Thái Lan 3-2 Singapore
23:00 13/11 Iran 0-0 Cape Verde
23:30 13/11 Algeria 3-1 Zimbabwe
00:00 14/11 Bắc Macedonia 0-0 Latvia
00:00 14/11 CH Czech 1-0 San Marino
07:30 14/11 Canada 🆚 Ecuador