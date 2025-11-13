Trong trận cầu trình làng tân HLV Anthony Hudson, các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc với khí thế cao ngất và sớm tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Supachai Sarachat thử thách thủ môn Singapore ngay ở phút thứ 3, trong khi Kevin Deeromram liên tục khuấy đảo hành lang trái. Tuy nhiên, Supachai Jaided sớm phải rời sân vì chấn thương, khiến HLV Hudson buộc phải thay đổi nhân sự sớm.

Thái Lan và Singapore cống hiến cho người hâm mộ trận cầu kịch tính - Ảnh: FAT

Thái Lan mở tỷ số ở phút 15 khi Sarach Yooyen tung cú vô-lê đẳng cấp từ pha bóng bật ra sau tình huống phạt góc.

Nhưng chỉ hai phút sau, Glenn Kweh nhanh chóng gỡ hòa cho Singapore bằng pha dứt điểm cận thành. Đội khách suýt vượt lên khi cú sút của Akram Azman dội trúng cột dọc khung thành Patiwat Khammai.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan tăng tốc mạnh mẽ. Đội trưởng Theerathon Bunmathan tỏa sáng với cú sút chéo góc đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 47. Chưa đầy sáu phút sau, tân binh Seksan Ratri tung cú sút xa sấm sét, giúp Thái Lan dẫn 3-1.

Thái Lan vẫn thể hiện được đẳng cấp của đội bóng hàng đầu khu vực - Ảnh: FAT

Singapore không bỏ cuộc, và Kweh hoàn tất cú đúp ở phút 63, rút ngắn tỷ số 2-3. Không những vậy, thủ môn đội bóng đảo quốc Sư tử còn cản phá thành công quả phạt đền của Jude Soonsup-Bell ở phút 90+5.

Thắng 3-2, tuyển Thái Lan mang đến sự hứng khởi dưới thời Hudson, trước khi hướng đến lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027, gặp Sri Lanka.