Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm của Phú Quốc phục vụ APEC 2027 - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Báo cáo của tỉnh An Giang cho biết, 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh An Giang triển khai thực hiện phân chia làm 2 nhóm.

Nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công, đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư (1 dự án) và lựa chọn nhà thầu thi công (9 dự án). Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung điều hành, ưu tiên tháo gỡ các nút thắt về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công đối với các dự án có tỷ trọng vốn ngân sách lớn, qua đó tăng tốc khối lượng thực hiện và giải ngân, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và tính pháp lý của công trình theo yêu cầu tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến nay, 11/11 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định.

Trong đó, dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Hiện các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ, khối lượng thi công tăng nhanh; nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đạt khối lượng lớn và đang hoàn thiện. Hạng mục đường cất hạ cánh đang được đẩy mạnh, giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỷ đồng. Các mốc hoàn thành chính gồm: đường cất hạ cánh 30/6/2026; nhà ga VIP 30/9/2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) 30/12/2026.

Dự án Đại lộ APEC có tổng mức đầu tư khoảng 1.817 tỷ đồng, đến nay giải ngân đạt 56,4% kế hoạch năm 2025, đồng thời đã bàn giao một phần mặt bằng để tổ chức thi công. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo hoàn tất các thủ tục bồi thường, chi trả và bàn giao phần mặt bằng còn lại theo lộ trình tháng 2/2026, tạo điều kiện tăng tốc thi công các hạng mục chính.

Kiểm tra dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh tiến hành công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn với tầm nhìn xa hơn nữa, trên nguyên tắc đúng luật và vì dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (bao gồm kè, san lấp mặt bằng lấn biển 57ha) và các công trình chức năng (trong đó mức đầu tư trung tâm hội nghị khoảng 21.860 tỷ đồng; phần kè san lấp 1.400 tỷ đồng) đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư chủ yếu (chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch chi tiết); đồng thời tổ chức triển khai thi công với khối lượng chung đạt khoảng 33%, trong đó đường công vụ đã hoàn thành 100%. Các thủ tục chuyên ngành đang được các cơ quan chủ trì phối hợp hoàn tất theo quy định để bảo đảm tiến độ tổng thể.

Dự án đường tỉnh ĐT.975 (kết nối trục động lực và sân bay) đã khởi công và đang tập trung thi công các hạng mục nền đường, tổ chức phối hợp giải phóng mặt bằng theo tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90,3%; các điều kiện thi công cơ bản được bảo đảm để triển khai các hạng mục chính theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 17/12/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kiểm tra dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh tiến hành công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn với tầm nhìn xa hơn nữa, trên nguyên tắc đúng luật và vì dân, hướng tới người dân, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đây là công trình trọng điểm, Thủ tướng chỉ đạo tinh thần là giao mỏ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vừa chạy vừa xếp hàng", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa sân bay vào khai thác sớm càng tốt; trong quá trình làm nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay.

Tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng cho rằng các công trình trọng điểm vừa phục vụ Hội nghị APEC, nâng cao vị thế đất nước, vừa góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng quốc gia, nên việc được tham gia xây dựng là niềm vinh dự.

Trong đó, với dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa thi công, vừa khai thác, Thủ tướng mong đội ngũ cán bộ, công nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, triển khai công việc đúng quy trình, quy định, chủ động, sáng tạo, bám sát đường găng tiến độ để hoàn thành dự án.

"5 hóa", "4 không" và "3 có" tại Phú Quốc

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc khởi công các dự án ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 cho thấy tinh thần"lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả", với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong quá trình phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, việc được đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là một vinh dự lớn đối với Việt Nam và đối với đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nói riêng. Thủ tướng tin tưởng các dự án hạ tầng phục vụ APEC cũng sẽ góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.

Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo để tổ chức thành công Hội nghị APEC cả về hạ tầng, nội dung, công tác tổ chức, Thủ tướng nhấn mạnh các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang phải tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao, làm hết trách nhiệm của mình, làm đến cùng, làm hiệu quả và kêu gọi nhân dân tham gia, ủng hộ.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "5 hóa", "4 không" và "3 có" với đặc khu Phú Quốc. Trong đó, "5 hóa" gồm: Xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý, quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; "4 không" gồm: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; "3 có" gồm: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân.

Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các dự án phục vụ APEC; hoan nghênh Sun Group tham gia gánh vác triển khai các dự án lớn; các nhà thầu tham gia các dự án thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút khởi công. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, việc triển khai các dự án cần đáp ứng 6 yêu cầu: Đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, bảo đảm chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tối ưu hóa hiệu quả. Các bộ ngành phải hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người dân trong triển khai các dự án và kêu gọi nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ tối đa trong triển khai các dự án, nhiệm vụ tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Xây dựng các trục đường Bắc – Nam, Đông – Tây với quy mô 10 làn xe

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án phục vụ APEC.

Tỉnh An Giang nêu một số đề xuất liên quan quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, bảo đảm nguồn vật liệu san lấp cho dự án Trung tâm Hội nghị APEC và các công trình chức năng; ngầm hóa lưới điện trung áp, hạ áp để bảo đảm hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ Hội nghị APEC.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá các công việc đang được triển khai đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo chủ chốt, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án phục vụ APEC. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai, hoàn thiện các công việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, với tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa.

Lưu ý thêm một số nội dung, công việc cụ thể, Thủ tướng đề nghị quy hoạch, triển khai xây dựng các trục đường theo hướng Bắc – Nam, Đông – Tây tại Phú Quốc với quy mô 10 làn xe, sáng, xanh, sạch, đẹp; dự án đường bao biển với tinh thần lấn biển để tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, không phải giải phóng mặt bằng nhiều và kết hợp hiệu quả các loại hình vận tải đường bộ, đường biển, hàng không.

Theo VGP