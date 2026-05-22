Diễn đàn nhằm khẳng định vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây cũng là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí, chuyên gia và doanh nghiệp du lịch trên cả nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong thời đại số, báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo ông, đối với du lịch, báo chí chính là “cầu nối mềm” giữa điểm đến với du khách, giữa giá trị văn hóa với thị trường và giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhìn nhận công tác truyền thông du lịch hiện vẫn còn những hạn chế như nội dung quảng bá chưa đồng bộ, khả năng kể chuyện điểm đến chưa tạo được khác biệt; sự liên kết giữa báo chí, doanh nghiệp và địa phương còn thiếu chiều sâu; ứng dụng công nghệ số và dữ liệu lớn trong truyền thông du lịch chưa tương xứng với tiềm năng.

Tại diễn đàn, ông Hoàng Xuân Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, sau sáp nhập, Quảng Trị sở hữu không gian phát triển du lịch rộng lớn với tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và lịch sử phong phú.

Địa phương hiện được định vị là trung tâm du lịch khám phá hang động của châu Á và là một trong những điểm đến trải nghiệm hấp dẫn tại Việt Nam. Năm 2025, Quảng Trị đón gần 9,6 triệu lượt khách, tăng 16,9% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 450.000 lượt, tổng thu du lịch hơn 11.000 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đón 10,5 triệu lượt khách và đến năm 2030 đạt từ 13-15 triệu lượt khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, để đạt mục tiêu này, công tác truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định vị thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch thế giới. Thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh quảng bá thông qua báo chí, nền tảng số, phim ảnh quốc tế và ứng dụng công nghệ thực tế ảo tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng nhận định, trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ, báo chí không chỉ giữ vai trò truyền thông mà còn góp phần dẫn dắt xu hướng, tạo cảm hứng du lịch và lan tỏa hình ảnh điểm đến Việt Nam ra thế giới.

Diễn đàn có cả sự đồng hành của VietinBank, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho công tác truyền thông du lịch, thúc đẩy liên kết giữa báo chí - doanh nghiệp - địa phương, qua đó góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại diễn đàn, VietNamNet là một trong 14 cơ quan báo chí được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam.