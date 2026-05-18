Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành, cho biết Lễ hội Làng Sen là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt được tổ chức hằng năm trên quê hương Bác Hồ. Đây là dịp để đồng bào cả nước bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (người áo trắng) trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đại diện Khu di tích.

Theo ông Thành, lễ hội cũng góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

“Về với Làng Sen, nhân dân và du khách sẽ hiểu hơn về quê hương Bác Hồ thanh bình, giản dị; cảm nhận rõ nét văn hóa, con người Nghệ An thân thiện, giàu bản sắc nhưng luôn sẵn sàng cho những trải nghiệm du lịch mới”, ông Thành nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Tại buổi lễ, Khu Di tích quốc gia Kim Liên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên.

Việc Khu di tích quốc gia Kim Liên được công nhận là Khu du lịch quốc gia được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển du lịch địa phương, quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm ba chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn”.

Thông qua âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn, chương trình tái hiện hành trình từ quê hương Làng Sen đến con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khắc họa tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.