Sự kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 của Việt Nam bắt đầu họp phiên trù bị từ ngày 19/1 đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Rất nhiều tờ báo và hãng thông tấn lớn đã đưa tin đậm nét về đại hội, phân tích vai trò của sự kiện trong việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Ảnh: VietNamNet

Tạp chí Financial Times của Anh đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đồng thời nhận định Đại hội 14 sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình chính sách kinh tế trong tương lai, hướng tới mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Tờ China Daily của Trung Quốc dẫn số liệu cho thấy GDP của Việt Nam đã tăng trưởng hơn 8% trong năm qua, đứng đầu ASEAN. Đại hội Đảng 14 được dự báo sẽ thúc đẩy hơn nữa tiềm năng phát triển của Việt Nam, với ưu tiên là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tờ Asahi của Nhật Bản đưa tin Đại hội 14 là nơi đưa ra những quyết định quan trọng về kinh tế, đối ngoại, đối nội của Việt Nam trong 5 năm tới.

Hãng thông tấn Khaosod của Thái Lan nhận định Đại hội Đảng 14 là sự kiện xác định các mục tiêu kinh tế và chiến lược của Việt Nam cho đến năm 2030, với ưu tiên duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy các chính sách bảo vệ môi trường.

Theo tờ Times of India của Ấn Độ, Đại hội Đảng 14 sẽ củng cố tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong việc trở thành một quốc gia có thu nhập cao, chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào yếu tố đầu tư sang nền kinh tế dựa trên tri thức.

Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng nêu bật việc Đại hội Đảng lần thứ 14 nâng tầm chính sách bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế trở thành "nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam".

Trong khi đó, trang tin Daily News Hungary khẳng định Đại hội Đảng lần thứ 14 "đại diện cho một bước ngoặt lịch sử, một cột mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển" của Việt Nam. Trang tin này nhận xét Việt Nam đã "kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị; qua đó mở ra không gian phát triển chưa từng có".

"Đại hội 14 đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao, tiến tới trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này, Đại hội xác định ưu tiên duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đổi mới căn bản mô hình phát triển, nâng cao năng lực khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được coi là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới", Daily News Hungary cho hay.

Kết luận bài viết, Daily News Hungary khẳng định: "Đại hội 14 là lời hiệu triệu mạnh mẽ, có ý nghĩa cổ vũ, truyền cảm hứng và định hướng toàn dân tộc đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, sâu rộng; chủ động nắm bắt mọi thời cơ; kiên quyết vượt qua mọi khó khăn, thách thức; xây dựng nền tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường và niềm tin vững chắc, để tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Các tờ báo lớn của Lào, Malaysia và Cuba cũng đăng tải các thông tin giới thiệu chi tiết về Đại hội Đảng lần thứ 14, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện này với Việt Nam.