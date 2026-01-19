Với chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Đại hội 14 diễn ra từ ngày 19-25/1 tại Hà Nội.

Đầu giờ sáng nay, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, các đại biểu sẽ họp phiên trù bị tại hội trường lớn của Trung tâm hội nghị quốc gia.

Đại hội sẽ thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội 14 và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu sẽ bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Ảnh: Phạm Hải

Sáng mai, Đại hội sẽ chính thức khai mạc.

Theo chương trình, Đại hội 14 sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Về văn kiện, Đảng đã thực hiện một bước cải cách quan trọng khi tích hợp 3 báo cáo (báo cáo Chính trị, báo cáo Kinh tế - xã hội, báo cáo Xây dựng Đảng) thành một báo cáo chính trị, thống nhất và đồng bộ. Đặc biệt, lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội.

Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong thực thi dân chủ cơ sở và chuyển hóa "ý Đảng" thành sự đồng lòng, tự giác của "lòng dân" trong thực tiễn. Điều này thể hiện sự tôn trọng, tin tưởng, lắng nghe ý kiến của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong các dự thảo văn kiện trước khi Đại hội 14 quyết định các chủ trương, đường lối của Đảng trong nhiệm kỳ 2026-2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo. PGS.TS. Vũ Văn Phúc - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Dự thảo văn kiện đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân.

Dự thảo văn kiện bao hàm tất cả các lĩnh vực, với nhiều điểm mới từ trong xây dựng nội dung, cách thể hiện các văn kiện đến việc tổ chức triển khai thực hiện văn kiện ngay trước thềm Đại hội.

Trước hết là đổi mới về mặt tư duy, trọng tâm là vấn đề đột phá, hoàn thiện về mặt thể chế để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là những nội dung rất mới mà các văn kiện trước chưa đề cập hoặc chỉ đề cập ở một chừng mực nhất định. Ngoài ra, nội hàm phát triển nhanh, bền vững đất nước cũng có điểm mới, trong đó nhấn mạnh môi trường là một trong 3 trụ cột quan trọng bên cạnh kinh tế, xã hội.

Nội dung rất mới xuyên suốt trong dự thảo văn kiện là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới. Bên cạnh đó, trong quan điểm về phát triển văn hóa, con người, dự thảo đặc biệt xác định rõ đây không chỉ là nền tảng tinh thần mà là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.

Đáng chú ý, lần đầu tiên dự thảo văn kiện xác định quốc phòng, an ninh, cùng đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ngoài ra, dự thảo cũng bao gồm nhiều nội dung khác liên quan các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo với nhiều đột phá.

Ảnh: Phạm Hải

Công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14 được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ.

Công tác nhân sự bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, trong đó đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Yêu cầu nhân sự với Trung ương Đảng khóa 14 đặt ra là phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Trung ương Đảng và Tổng Bí thư. Trung ương Đảng khóa 14 phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 phải là những người tiêu biểu về tính tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc và trên hết, trước hết, gần dân vì dân, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, nói đi đôi với làm.