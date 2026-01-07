Sáng 7/1, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân trang trọng tổ chức ra mắt chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” trên Báo Điện tử Công an nhân dân, tại địa chỉ: https://daihoidang.cand.vn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và Đại tá Bùi Văn Lâm, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Chuyên trang "Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, giữ vai trò định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là thời khắc định hướng chiến lược, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong dòng chảy lớn ấy, thông tin chính thống, kịp thời và chính xác có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố nhận thức và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Báo Công an nhân dân luôn chủ động triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội XIV theo hướng nghiêm túc, đúng định hướng; bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục; đồng thời phát huy các hình thức thể hiện hiện đại của báo chí số.

Các đại biểu tại Lễ ra mắt chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Không chỉ phản ánh sự kiện, Báo Công an nhân dân còn góp phần gìn giữ kỷ cương thông tin, bảo vệ sự thật và lan tỏa những giá trị bền vững vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân. Việc xây dựng chuyên trang "Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Báo Công an nhân dân thực hiện nhằm truyền tải kịp thời thông tin chính xác về Đại hội Đảng lần thứ XIV; làm rõ quan điểm, tư duy chiến lược, tầm nhìn phát triển đất nước của Đảng; đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Chuyên mục "Các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm" tổng hợp và giới thiệu các bài viết, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm; giúp bạn đọc tiếp cận đầy đủ, chuẩn xác các nội dung định hướng lớn, tư duy chiến lược và quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Chuyên mục "Tin tức" cập nhật thường xuyên các hoạt động liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; phản ánh đầy đủ, kịp thời và đúng bản chất sự kiện; đồng thời tăng cường các bài viết phân tích, lý giải, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin một cách hệ thống.

Chuyên mục "Đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện" là kênh tổng hợp, đăng tải các ý kiến mang tính xây dựng, trách nhiệm; góp phần làm phong phú góc nhìn và tăng cường trao đổi khoa học, thực tiễn đối với các nội dung dự thảo văn kiện.

Chuyên mục "Đa phương tiện" tập hợp các sản phẩm ảnh, video, infographic, longform… nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức thể hiện và tăng khả năng tiếp cận của bạn đọc trên môi trường số.

Ngoài ra, chuyên trang còn hiển thị các chủ đề: Lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV; Phong trào "Ba Nhất"trong lực lượng Công an nhân dân; Chuyên gia, nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện; Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam; Công an trong lòng dân; Chống diễn biến hòa bình; Tư liệu văn kiện.

Trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng cần được tổ chức theo hướng hiện đại, đa nền tảng, đa phương tiện, kết hợp chặt chẽ giữa thông tin thời sự, chính luận, phân tích chuyên sâu và báo chí dữ liệu.

Chuyên trang "Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo Điện tử Công an nhân dân chính thức ra mắt nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác; hệ thống hóa nội dung theo các tuyến chuyên mục rõ ràng; tạo thuận lợi cho bạn đọc theo dõi.