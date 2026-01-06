Sáng 6/1, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP, lực lượng CSGT đồng loạt triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo phương án đã được xây dựng, từ 6h cùng ngày, các điểm chốt chặn, phân luồng giao thông đã tổ chức hướng dẫn phương tiện từ xa, không để các phương tiện đi vào khu vực hạn chế trong thời gian diễn ra hoạt động diễn tập, sơ duyệt, tổng duyệt, lễ xuất quân.

Tại các tuyến đường vành đai và khu vực xung quanh địa điểm diễn tập, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo phương án phân luồng đã được Công an TP thông báo trước đó.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực phân luồng, giao thông có đông đúc hơn thường ngày nhưng cơ bản ổn định. Các Đội CSGT địa bàn căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, linh hoạt đóng, mở các chiều đường nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ diễn tập và nhu cầu đi lại của người dân.

Theo kế hoạch, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội sẽ tham gia Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Lễ xuất quân có các phần như duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng...

Trong nội dung diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng, xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn đi đầu, sau đó là khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế.

Tại buổi diễn tập, các đơn vị đã triển khai phương án giải quyết tình huống tập trung đông người...