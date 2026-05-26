Chiều 26/5 tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức lễ ra mắt hệ thống quản trị tòa soạn điện tử và giao diện mới của Báo điện tử CAND.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo CAND cho biết, trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng,

Báo CAND không chỉ hướng tới thay đổi đơn thuần giao diện của báo điện tử, mà quan trọng hơn là thay đổi cách vận hành tòa soạn, tăng tốc độ xử lý thông tin, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận và đưa Báo CAND đến gần hơn với bạn đọc trên môi trường số.

"Chúng tôi xác định rằng, quá trình chuyển đổi số của Báo CAND không tách rời tiến trình chuyển đổi số chung của hệ thống truyền thông CAND", Tổng Biên tập Báo CAND nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trong chương trình công tác của Cục Truyền thông CAND, nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động báo chí đa nền tảng luôn được xác định là trọng tâm.

Với định hướng đó, Báo CAND đã đặt mục tiêu trong năm 2026 tập trung cải thiện mạnh mẽ chỉ số trưởng thành trong chuyển đổi số báo chí không chỉ ở hạ tầng công nghệ mà cả ở phương thức vận hành, chất lượng nội dung số và năng lực thích ứng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Giao diện mới được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc của lực lượng.

Đáng chú ý, Báo CAND đã hoàn thiện hệ thống quản trị phục vụ sản xuất báo in theo hướng liên thông dữ liệu và đồng bộ quy trình xuất bản giữa báo in và báo điện tử.

Đây là bước đi quan trọng để hình thành mô hình tòa soạn hội tụ và dữ liệu dùng chung. Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng thêm nhiều tính năng phục vụ quản trị, điều hành nội bộ, hướng tới từng bước hình thành môi trường làm việc số đồng bộ trong toà soạn.

Ngoài ra, Báo CAND cũng chủ động phối hợp với nền tảng Phát thanh CAND để đưa chuyên mục Podcast lên giao diện mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, lưu ý công nghệ chỉ là điều kiện ban đầu, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng thông tin, tốc độ xử lý tin bài, tính định hướng và sức lan tỏa của sản phẩm báo chí.

Lãnh đạo Cục Truyền thông CAND yêu cầu Báo CAND cần tránh tình trạng sở hữu công nghệ hiện đại nhưng phương thức tổ chức sản xuất vẫn theo tư duy cũ. Đồng thời, tòa soạn cần chú trọng đào tạo đội ngũ phóng viên đa kỹ năng nhằm thích ứng với yêu cầu làm báo đa nền tảng.

Những kinh nghiệm từ bước thử nghiệm hệ thống mới của Báo CAND sẽ được làm cơ sở để tham khảo và mở rộng ra toàn hệ thống truyền thông của lực lượng thời gian tới.