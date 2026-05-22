Ngày 18/5 vừa qua, tại TPHCM, phường Tân Hưng đã chính thức ra mắt khu phố số, người dân tương tác thông qua mã QR và được hỗ trợ bởi chatbot AI 24/7.

Mô hình khu phố số phường Tân Hưng.

Theo đó, khu phố số này bước đầu được đo lường bởi 9 tiêu chí: Công dân số; Thanh toán số - Kinh tế số; An ninh số; Đô thị số; Môi trường số; An sinh xã hội số; Giao tiếp số - QR một chạm; Kiến nghị số; Chi bộ - đoàn thể số.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, cho biết 9 tiêu chí này không tồn tại riêng lẻ, mà liên kết thành một hệ sinh thái quản trị số hoàn chỉnh tại khu phố.

Trong đó, người dân được đặt ở vị trí trung tâm với vai trò là công dân số, chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi.

Để khu phố số hoạt động, tại mỗi gia đình hộ dân sẽ được dán một mã QR 1 chạm, người dân khi tiến hành quét mã sẽ hiện ra trang thông tin tương tác bao gồm các tính năng: Trợ lý ảo, đóng vai trò như một cán bộ phường trực tuyến, nhằm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về phường, hoạt động 24/7; Hệ thống phản ánh phường Tân Hưng, người dân có thể liên hệ nhanh với cán bộ phụ trách từng lĩnh vực hoặc gửi phản ánh trực tuyến kèm hình ảnh, vị trí hiện trường và email nhận mã tra cứu.

Danh bạ cán bộ phụ trách theo lĩnh vực được tích hợp để người dân gọi trực tiếp và được hướng dẫn nhanh chóng; Những Thông báo chính thức từ phường cũng được tích hợp trên hệ thống để người dân có thể đọc hay tải tài liệu về thay vì gửi văn bản giấy đến từng nhà.

Trợ lý ảo của khu phố số phường Tân Hưng.

Trên hệ thống này cũng tích hợp Bản Đồ Gis, giúp cán bộ khu phố có thể quản lý thông tin người dân một cách dễ dàng như thông tin về cấp phép xây dựng, chung cư, điểm nóng, hộ kinh doanh, nhà trọ, trường học, vị trí cơ quan…

Điều đặc biệt ở đây, theo ông Nguyễn Minh Thiện, toàn bộ hệ thống công nghệ và vận hành do chính phường tự phát triển, trong đó có 2 cán bộ công chức phụ trách CNTT, 1 thành viên tổ giúp việc là Thạc sĩ Giảng viên tại Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM, chuyên về công nghệ GIS Trắc địa viễn thám (phụ trách quản trị trang web).

Tổ công nghệ số phụ trách về AI, phát triển robot và an toàn thông tin với tổ trưởng là Nghiên cứu sinh chuyên ngành An ninh mạng Đại học RMIT, 2 kỹ sư ngành khoa học máy tính và 2 sinh viên chuyên về đồ hoạ.

Hệ thống khu phố số được xây dựng trong 4 tháng và phường chỉ tốn tiền thuê máy chủ và mua tên miền.

Mục tiêu của phường Tân Hưng là trước ngày 30/12/2026 sẽ hoàn thành 100% khu phố số và xây dựng phường số. Từ năm 2027 - 2030, hoàn thành toàn diện việc xây dựng phường số.