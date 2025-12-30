Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, về việc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau thời gian triển khai thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội, chúng ta đã đạt được một số kết quả tích cực.

Nhiều vướng mắc đã được xử lý, các dự án tiếp tục triển khai mang lại kết quả, giải phóng nguồn lực cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đến nay, các bộ ngành, địa phương đã tháo gỡ và có định hướng tháo gỡ cho 5.203 dự án. Trong đó 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng, 70 nghìn ha đất đã được đưa vào khai thác.

Thủ tướng khẳng định, việc này góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và hai con số những năm tiếp theo; tạo không gian, dư địa cho sự phát triển, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai; bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật...

Thủ tướng nêu rõ, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; phải "vừa làm, vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội", các cơ quan, đơn vị phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm để giải quyết dứt điểm và trưởng thành, lớn mạnh để xử lý các công việc tương tự nếu phát sinh.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương đề xuất phương hướng, giải pháp tháo gỡ nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc chưa có quy định của pháp luật, báo cáo rõ về thẩm quyền xử lý. Trên cơ sở đó khẩn trương tham mưu Chính phủ trình các cấp có thẩm quyền cho chủ trương, cơ chế tháo gỡ.

Thủ tướng nêu rõ, phải xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về vấn đề này.

Đối với những dự án cần thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì bộ, ngành cần tiếp tục làm khẩn trương, không né tránh, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hậu quả để sớm đưa dự án vào khai thác, không để lãng phí, thất thoát.

Các bộ, ngành không trực tiếp phê duyệt, chủ trì thực hiện dự án ở địa phương

Về nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, ban hành quyết định đầu tư Chương trình. Bộ Tài chính chủ động, khẩn trương tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn về quản lý Chương trình, quy định về quản lý vốn sự nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: VGP

Sau khi các bộ ngành tổng hợp nhu cầu địa phương, Bộ Tài chính căn cứ khả năng cân đối của Trung ương và hướng dẫn cân đối địa phương, trình phân bổ kinh phí ngay trong tháng 1/2026 để địa phương thực hiện, bảo đảm ưu tiên đầu tư cho khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phân bổ vốn theo nguyên tắc Trung ương giao tổng vốn, địa phương quyết định nội dung đầu tư cụ thể; các bộ, ngành không trực tiếp phê duyệt, chủ trì thực hiện các dự án cụ thể ở địa phương.

Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, các bộ công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030, trong tháng 1/2026.

Thủ tướng đề nghị các lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm, quyết liệt chỉ đạo làm ngay một số nội dung như: Quyết liệt chỉ đạo, thực hiện Chương trình theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tập trung thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức, động viên, khích lệ để người nông dân tự tin thoát nghèo, thi đua làm giàu, sản xuất xanh, bền vững, chuyển đổi số.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bí thư, Chủ tịch, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% trước ngày 31/1/2026, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia.