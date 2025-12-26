XEM CLIP:

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong đồng bào các dân tộc thiểu số

Báo cáo tình hình học tập của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu và công tác tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho hay, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và những chỉ đạo của Tổng Bí thư tại lễ khai giảng năm học 2025-2026 cùng các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập, chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh ở các xã biên giới đã đem lại niềm động viên lớn và không khí phấn khởi trong nhân dân và thế hệ trẻ.

“Những chủ trương, chính sách đã và đang tạo dựng niềm tin, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là thế hệ trẻ”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực; trong đó đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích nổi bật của các em trong học tập, rèn luyện và cống hiến.

Đến nay, Ban tổ chức đã lựa chọn 150 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho 53 dân tộc thiểu số, đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ trưởng hy vọng các em tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

Luôn trăn trở làm sao để phát huy những thế mạnh sẵn có của địa phương

Em Thị Lài (người S’tiêng, Đồng Nai) - cô gái giành 2 Huy chương trong nước và Huy chương Vàng giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 chia sẻ: “Đối với em, những thành tích không phải của riêng cá nhân mà của địa phương, đồng bào dân tộc mình".

Em Thị Lài chia sẻ tại buổi gặp mặt.

"Sự động viên của Tổng Bí thư hôm nay là nguồn động lực cho những người như em thêm vững tin trên con đường mà mình lựa chọn”, Thị Lài nói và cho hay sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện phát triển cho bản thân cũng như thế hệ trẻ. Thị Lài hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để mang về thêm những thành tích cho thể thao nước nhà.

Anh Y Xim Ndu (dân tộc M'nông, đến từ tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ là một thanh niên dân tộc thiểu số, chứng kiến đồng bào mình còn nhiều khó khăn, anh luôn trăn trở làm sao để phát huy những thế mạnh sẵn có của địa phương, phát triển kinh tế gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

“Làm sao để người trẻ gắn bó với quê hương núi rừng và buôn làng, khi ngày càng có nhiều thanh niên rời bỏ làng quê vào các tỉnh miền Nam tìm việc làm?", anh Y Xim Ndu trăn trở.

Anh Y Xim Ndu phát biểu.

Từ những suy nghĩ ấy, sau nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm học tập và làm việc tại một số vùng có du lịch phát triển như Sa Pa, Đà Lạt…, Y Xim Ndu quyết định trở về quê hương, cùng các thanh niên tại địa phương xây dựng các chương trình du lịch trải nghiệm về nông nghiệp, hoạt động dã ngoại trong rừng kết hợp giao lưu tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.

Các hoạt động này tạo việc làm và sinh kế ổn định cho nhiều thanh niên và bà con tại địa phương, từng bước phát huy những thế mạnh sẵn có, nâng cao giá trị hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, gìn giữ và quảng bá văn hóa dân tộc cho nhiều người biết đến.

“Được dự Lễ Tuyên dương và được gặp mặt các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là niềm tự hào, động lực, sự động viên tinh thần kịp thời để em tiếp tục học hỏi, mở rộng và phát triển các dự án du lịch cộng đồng, du lịch xanh bền vững tại địa phương”, anh Y Xim Ndu nói.

Em Lo Thị Bảy chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Em Lo Thị Bảy (dân tộc Ơ Đu, đến từ tỉnh Nghệ An) chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở vùng núi miền Tây xứ Nghệ, chứng kiến khó khăn của bà con, em càng nỗ lực hơn trong học tập với mong muốn sau này trở về, đóng góp một phần công sức xây dựng bản làng, quê hương.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em đạt 27 điểm tổ hợp khối C00, trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

“Em muốn gửi gắm lời nhắn tới các em nhỏ người Ơ Đu rằng: Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, dù xuất phát điểm ở đâu, vẫn có thể chạm tới ước mơ của mình. Hãy tin rằng, nếu người khác làm được thì chúng ta cũng có thể làm được”, em Lo Thị Bảy nói.

Nữ sinh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các cấp, các ngành đã luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục dân tộc, đặc biệt là giáo dục người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển và khẳng định bản thân.

Việc tổ chức hoạt động tuyên dương rất ý nghĩa, kịp thời

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất vui mừng khi được gặp các em - những gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, tri thức và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước. Tổng Bí thư đánh giá việc tổ chức hoạt động tuyên dương rất ý nghĩa, kịp thời.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khát vọng vươn lên luôn có thể mở ra con đường tới tương lai tươi sáng.

“Nhìn các em rạng rỡ trong những bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của từng dân tộc, cũng như thấy sự trưởng thành của các em, tôi rất xúc động, tự hào. Tôi cảm nhận được tinh thần vượt khó khăn của các em. Các em gặp muôn vàn khó khăn, từ cuộc sống gia đình, hoàn cảnh, môi trường sống và học tập nhưng đã vượt qua, thậm chí vượt qua nhiều bạn có điều kiện thuận lợi hơn”, Tổng Bí thư ghi nhận.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi những lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và nhiệt liệt chúc mừng các kết quả học tập và vươn lên của các em.

Tổng Bí thư cho hay, lịch sử cách mạng Việt Nam luôn khắc ghi những đóng góp to lớn, bền bỉ và những sự hy sinh của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Tổng Bí thư, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân tộc đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có những bước phát triển quan trọng.

“Hệ thống trường lớp, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố; các chính sách miễn giảm học phí, học bổng, cử tuyển; chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên được triển khai ngày càng nhiều. Lớp trí thức trẻ người dân tộc thiểu số từng bước hình thành, phát triển; khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị, trong quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế xã hội”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, những thành tích của các em được tuyên dương hôm nay chính là kết quả sinh động cho những điều đó. “Các em không chỉ học giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế mà còn tích cực rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ số, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, phát triển kinh tế tại các địa phương... Sự biểu dương ngày hôm nay không phải chỉ coi trọng học tốt, thành tích cao mà còn đánh giá rất cao hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng. Nhiều tấm gương sáng, trách nhiệm đối với gia đình, bản làng, quê hương, dân tộc,... Tôi rất khâm phục tinh thần vượt khó của các em. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng các em rất tự tin để đạt được những kết quả rất đáng khâm phục”, Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, những thành tích của các em được tuyên dương hôm nay cũng chứng minh, là minh chứng thuyết phục cho một chân lý rằng: “Hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng tri thức, ý thức và khát vọng vươn lên luôn có thể mở ra con đường đi tới tương lai tươi sáng".

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất tự hào và tin tưởng rằng từ các bản làng, phum sóc, thôn xóm sẽ xuất hiện ngày càng nhiều tri thức, cán bộ, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sĩ, vận động viên... là người dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà cho các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Để tiếp tục chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 yêu cầu với các bộ ngành và chính quyền.

Với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cần chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài đối với các em được tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay.

Bộ GD-ĐT tiếp tục coi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đầu tư hệ thống trường nội trú, bán trú, chăm lo đội ngũ giáo viên.

Tổng Bí thư cũng giao Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng đề án bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ những học sinh, sinh viên xuất sắc.

“Điều này rất quan trọng. Trước mắt nghiên cứu lựa chọn cấp học bổng đào tạo ở nước ngoài cho số các em được tuyên dương”, Tổng Bí thư nói và cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em tiếp tục vươn tới những đỉnh cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các thanh niên dân tộc thiểu số phát triển.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư bày tỏ mong mỏi các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập, không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng; làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, rèn luyện kỷ luật, tư duy đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, các em cần sống có lý tưởng, hoài bão, trách nhiệm với gia đình, quê hương, cộng đồng, đất nước; tự hào về truyền thống, bản sắc của dân tộc mình, không tự ti, mặc cảm; dám đi xa nhưng luôn hướng về quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cũng nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành rất nhiều sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ trưởng mong rằng thế hệ trẻ, nhất là các em dân tộc thiểu số sẽ vững vàng bước tiếp, bước nhanh hơn trên hành trình phát triển, xứng đáng với niềm tin và lời căn dặn của Tổng Bí thư.