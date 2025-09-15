Ngày 15/9, Đoàn công tác số 4 do bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về tình hình thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với tỉnh Bắc Ninh

Nỗ lực đảm bảo ổn định và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh Đào Duy Trọng cho biết: Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh Bắc Ninh có trên 327.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 9,04% dân số.

Sáu dân tộc thiểu số có số lượng đông gồm: Nùng, Tày, Sán Dìu, Hoa, Sán Chay, Dao. Người dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống tại 32 xã vùng dân tộc thiểu số, ngoài ra còn có hơn 75.000 công nhân dân tộc thiểu số từ các tỉnh khác đến làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh Bắc Ninh là vùng đất có bề dày văn hóa, tín ngưỡng với khoảng 25% dân số theo Phật giáo, 60% dân số chịu ảnh hưởng bởi các lễ nghi, tập tục tôn giáo. Tỉnh có gần 600 vị chức sắc, nhà tu hành, gần 1.600 cơ sở thờ tự và khoảng 3.000 cơ sở tín ngưỡng dân gian khác.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Bắc Ninh Đào Duy Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Bắc Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong công tác dân tộc, tôn giáo. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả triển khai chính sách, tỉnh kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định mới về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đề xuất tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách; hỗ trợ chuyên gia và thiết lập đường dây nóng xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại hai xã Tân Sơn và Sơn Hải, sau sắp xếp hành chính, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% và 78% dân số. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Sau hơn hai tháng triển khai mô hình chính quyền hai cấp, bộ máy địa phương đã vận hành ổn định, đảm bảo phục vụ người dân. Các chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không xảy ra điểm nóng hay mâu thuẫn dân tộc.

Tuy nhiên, hai xã vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như tỷ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng thiết yếu còn thiếu hoặc xuống cấp, đặc biệt là hệ thống điện, đường giao thông và nước sinh hoạt. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn sâu.

Lãnh đạo các xã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm điều động, luân chuyển cán bộ để đảm bảo đủ nhân sự; sớm bố trí vốn cải tạo hạ tầng và cung cấp phương tiện phục vụ công tác địa phương. Ngoài ra, các xã đề xuất hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn lễ hội truyền thống và thực hiện tái định cư cho các hộ dân tại thôn Bắc Hoa để giữ gìn bản sắc văn hóa.

Phối hợp tháo gỡ khó khăn

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận về các vấn đề như thủ tục hành chính, tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, tỉnh luôn chú trọng công tác dân tộc và tôn giáo, ban hành nhiều chính sách đặc thù để đầu tư phát triển hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông. Hiện nay, tỉnh đang tập trung giải phóng mặt bằng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - một dự án trọng điểm quốc gia, có ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ và tham gia thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Tuấn cũng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nông Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bắc Ninh đạt được sau khi sắp xếp chính quyền hai cấp.

Bà nhấn mạnh: “Bắc Ninh có đặc thù về dân tộc và tôn giáo, với sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân cư từ các địa phương và quốc gia khác sinh sống, làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thủ tục hành chính và thực hiện nghiêm việc bàn giao hồ sơ, dự án giữa các đơn vị sau sắp xếp.”

Thứ trưởng cũng đề nghị địa phương chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp với thực tiễn, nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách với vùng đồng bằng, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ trưởng Nông Thị Hà đặc biệt nhấn mạnh đến việc tuyển dụng, sử dụng người dân tộc thiểu số là người địa phương để làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng tại vùng dân tộc và miền núi.