Bệnh nhân quê ở Phú Xuyên, Hà Nội được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn. Lập tức, quy trình báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Người bệnh được đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở.

Sau can thiệp khẩn trương, người phụ nữ dần tỉnh lại, nhưng một biến chứng khó lường xảy ra khi cơ hô hấp hoàn toàn liệt, phụ thuộc vào máy thở.

Bệnh nhân được làm các xét nghiệm độc chất, kết quả âm tính với heroin, morphin, benzodiazepine, cũng không phát hiện tổn thương, loại trừ chèn ép hay nhược cơ hô hấp và các bệnh thần kinh cơ hiếm gặp.

Ảnh: BVCC

Các bác sĩ tiếp tục truy tìm nguyên nhân theo hướng ngộ độc ức chế trung tâm hô hấp - một trường hợp cấp tính. Mọi giả thuyết rơi vào bế tắc cho đến khi gia đình cho biết nữ bệnh nhân uống một "chai nước ngọt" trong nhà trước đó.

Ngay lập tức, thầy thuốc gửi mẫu xét nghiệm đến Viện Pháp y quốc gia, phát hiện chai nước chứa methadone - thuốc cai nghiện của người cháu trong gia đình.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 16/9 cho biết methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy nên không được phát hiện ở các xét nghiệm ban đầu. Liều lượng duy trì an toàn với người trẻ lại trở thành liều độc chí mạng với cơ thể suy yếu của một cụ bà cao tuổi, gây suy hô hấp và liệt cơ hô hấp nghiêm trọng.

Bác sĩ Giang khuyến cáo các gia đình không nên sử dụng chai nước ngọt, chai nước suối hoặc các vật đựng thực phẩm để chứa các chất độc hại, thuốc, hóa chất tẩy rửa hay bất kỳ thứ gì khác. Các loại thuốc, đặc biệt là thuốc đặc trị hoặc thuốc có khả năng gây nghiện cao, cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa, xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi...