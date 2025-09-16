Bệnh nhân nam, 57 tuổi, bị đau ngực, được đưa đến cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Sơn Dương (Tuyên Quang). Cách phòng khám chỉ khoảng 100m, bệnh nhân đột ngột mất ý thức.

Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn và hồi sinh tim phổi thành công, đồng thời hội chẩn trực tuyến với chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ).

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và ngay sau đó được chuyển gấp về Trung tâm Tim mạch - Đột quỵ - Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Quy trình cấp cứu được kích hoạt khẩn trương. Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch LCX và hẹp 70% LAD. Ê-kíp can thiệp đã kịp thời đặt stent tái thông LCX, giúp dòng chảy mạch vành trở lại ổn định, điện tâm đồ cải thiện rõ rệt.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân ổn định, được rút ống thở HFNC và có thể giao tiếp bình thường.

Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng cơ tim do nhiều nguyên nhân dẫn đến hoại tử mô cơ tim. Đây là bệnh lý có tỷ lệ tử vong rất cao với 25% số bệnh nhân nhồi máu cơ tim chết trong giai đoạn cấp tính của bệnh và thường trước khi được cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Triệu chứng nhồi máu cơ tim bao gồm đau thắt ngực và khó thở. Người bệnh có cảm giác đau nghẹt ở tim, đau vùng ngực lan ra sau lưng, lên hàm hoặc cánh tay trái, kéo dài hơn vài phút hoặc có thể hết sau đó tái phát. Ngoài ra, các triệu chứng khác như vã mồ hôi, buồn nôn và nôn, hồi hộp, cảm giác ngột thở, nhịp tim nhanh.

Người đàn ông 57 tuổi được cấp cứu thành công. Video: BVCC

