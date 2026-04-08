Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết, ngày 7/4, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, với nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C như Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ C, Hà Tĩnh 40,8 độ C.

Nắng nóng khiến sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc tăng vọt lên 1,078 tỷ kWh, cao hơn 70 triệu kWh so với ngày 31/3.

Công suất cực đại hệ thống đạt 51.691 MW (lúc 15h55), trong đó miền Bắc đạt 24.717 MW, lập kỷ lục mới năm 2026, tăng 12% so với cùng kỳ.

Sản lượng điện toàn quốc đạt 1.078 triệu kWh, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2025; trong đó miền Bắc tiêu thụ 501 triệu kWh, miền Trung 106 triệu kWh và miền Nam 467 triệu kWh.

Về cơ cấu nguồn cung điện phát trong ngày gồm: thủy điện đạt 187,5 triệu kWh (17,4%); nhiệt điện than đạt 626,6 triệu kWh (58,1%); tuabin khí đạt 102,9 triệu kWh (9,6%), trong đó sản lượng tiêu thụ khí Đông Nam Bộ đạt 10,8 triệu m3 - tối đa theo khả năng cấp khí của hệ thống, khí Tây Nam Bộ đạt 3,2 triệu m3 và khí LNG đạt 4,8 triệu m3.

Ngoài ra, còn có đóng góp của điện sinh khối 5,2 triệu kWh (0,5%), điện gió đạt 38,3 triệu kWh (3,6%); điện mặt trời đạt 56,9 triệu kWh (5,3%), nguồn khác đạt 9,5 triệu kWh (0,9%).

Đáng chú ý, nguồn cung từ điện mặt trời mái nhà đầu cực ước tính lên tới 50,8 triệu kWh, chiếm 4,7% trong tổng nguồn điện phát trong ngày 7/4. Theo đó, điện mặt trời mái nhà chính thức vượt qua điện gió, điện sinh khối để trở thành nguồn cung điện lớn thứ 5 ở nước ta.

Sản lượng điện mặt trời mái nhà ở mức rất cao. Ảnh: L.B

Cũng theo NSMO, dù nhu cầu sử dụng điện lên tới hơn 1 tỷ kWh, nhưng hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh nắng nóng diện rộng trên cả nước.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại nhiều khu vực. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C. Nắng nóng được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày, làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện và tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ hệ thống điện.

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện trên toàn quốc tăng cao, thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 30/3 của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời nhằm bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng, NSMO khuyến nghị cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Khuyến nghị này đặc biệt cần được chú trọng trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026, nhất là trong các ngày nắng nóng sắp tới.