Theo lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Nghệ An, ngay sau khi bão đi qua, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai khẩn trương công tác kiểm tra, khoanh vùng sự cố và tổ chức lực lượng để khắc phục.

Cột điện bị bão quật đổ ngả xuống đường ở Nghệ An.

Lãnh đạo Điện lực tỉnh Nghệ An cho hay, tính đến ngày 26/8, toàn tỉnh có hơn 868.000 nghìn khách hàng đang bị mất điện. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm địa bàn TP Vinh (cũ), Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai (cũ). Riêng khu vực TP Vinh (cũ), tình trạng mất điện diện rộng chủ yếu do cây cối ngã đổ vào đường dây, làm đứt dây dẫn và gãy cột điện.

Bão số 5 "bẻ" gãy cột điện ở Nghệ An.

"Phía điện lực đang đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ lưới điện trung thế, trạm biến áp tại khu vực TP Vinh cũ và một số khu vực trọng điểm ngay trong ngày hôm nay (26/8). Sau đó, sẽ tiếp tục xử lý các tuyến hạ thế, từng bước cấp điện trở lại cho các hộ dân theo phương châm “xử lý đến đâu, cấp điện đến đó", lãnh đạo điện lực tỉnh Nghệ An thông tin.

Cây cối đổ đè trúng cột điện trên bàn TP Vinh (cũ).

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, hàng loạt đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp bị hư hỏng, cây cối ngã đổ chắn ngang lưới điện, khiến nhiều địa phương mất điện trên diện rộng. Ước tính thiệt hại 14 tỷ đồng.

Ngành điện lực Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề sau bão.

Cột điện bị bão quật đổ trên cánh đồng ở Hà Tĩnh.

Cột điện gãy đổ chắn ngang đường ở Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo Công ty điện lực Hà Tĩnh, đến nay, địa bàn đang có 64 phường, xã mất điện, với hơn 452.000 khách hàng đang mất điện (chiếm khoảng 90%).

Bão số 5 cũng khiến đường dây điện hư hỏng nặng nề.

Ngành điện lực nỗ lực khắc phục sự cố sau bão.

"Hiện tại có 49 xã mất điện hoàn toàn và hàng chục xã khác mất điện tại một số khu vực. Công ty đang tập trung toàn bộ nhân lực kiểm tra, khắc phục để cấp điện trở lại cho khách hàng.

Ngoài ra, Công ty cũng nhận được sự hỗ trợ của 8 công ty điện lực các tỉnh khác nằm trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chúng tôi đang cố gắng đến ngày 28/8 sẽ cấp lại điện cho người dân", lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh nói.