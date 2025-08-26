Cơn bão số 5 (Kajiki) quần thảo nhiều giờ khiến 1.000 ngôi nhà ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều người dân vẫn chưa hết hoảng loạn, bật khóc trước cảnh hoang tàn.
Sáng 26/8, anh Trần Văn H. (46 tuổi, trú tại phường Thành Sen) đến khu vực sảnh trung tâm thương mại V.C để lấy xe thì phát hiện phương tiện của mình cùng nhiều ô tô khác đã bị hư hỏng nặng.
Chiếc xe của anh H. bị tấm mica gắn sắt từ biển quảng cáo trên cao rơi trúng, khiến kính chắn gió phía trước bị vỡ hoàn toàn.
Bên cạnh đó, nhiều ô tô khác cũng bị hư hỏng, gương vỡ do các tấm kính từ nhà cao tầng rơi xuống trong lúc bão đổ bộ. “Thấy dự báo mưa lớn, nước dâng, nhà tôi ở vùng trũng nên chủ động đưa xe đến chỗ cao để tránh ngập. Không ngờ tránh lụt lại gặp hậu quả từ gió bão”, một người dân chia sẻ.
Hiện các chủ phương tiện đã đưa xe đến gara để kiểm tra và sửa chữa.
Hình ảnh do VietNamNet ghi lại sáng nay:
Lực lượng Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) đã kịp thời hỗ trợ, cứu giúp người mẹ và 3 cháu nhỏ đang trú trong nhà tắm, hoảng loạn đến bật khóc khi mái tôn của nhà bị bão số 5 giật bay.
Bão số 5 đang quần thảo trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh gây nhiều thiệt hại nặng nề. Trong đó, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 vừa khánh thành đã bị gió quật gây hư hỏng nặng.