Sáng 26/8, anh Trần Văn H. (46 tuổi, trú tại phường Thành Sen) đến khu vực sảnh trung tâm thương mại V.C để lấy xe thì phát hiện phương tiện của mình cùng nhiều ô tô khác đã bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe của anh H. bị tấm mica gắn sắt từ biển quảng cáo trên cao rơi trúng, khiến kính chắn gió phía trước bị vỡ hoàn toàn.

Chiếc xe bị vỡ kính hoàn toàn. Ảnh: K.N

Bên cạnh đó, nhiều ô tô khác cũng bị hư hỏng, gương vỡ do các tấm kính từ nhà cao tầng rơi xuống trong lúc bão đổ bộ. “Thấy dự báo mưa lớn, nước dâng, nhà tôi ở vùng trũng nên chủ động đưa xe đến chỗ cao để tránh ngập. Không ngờ tránh lụt lại gặp hậu quả từ gió bão”, một người dân chia sẻ.

Hiện các chủ phương tiện đã đưa xe đến gara để kiểm tra và sửa chữa.

Hình ảnh do VietNamNet ghi lại sáng nay:

Một chủ xe bên chiếc bán tải bị vỡ đèn và kính cánh trái. Ảnh: K.N

Chiếc xe Tucson bị vỡ đèn pha bên phải, nắp capo cũng bị móp méo do va đập. Ảnh: K.N

Kính lái của một xe vỡ tan sau khi bị vật thể từ trên cao rơi xuống. Ảnh: K.N

Nắp capo ô tô cũng biến dạng sau bão. Ảnh: K.N

Mica và các thanh sắt từ hộp biển quảng cáo trên cao được cho là nguyên nhân khiến nhiều ô tô bị hư hỏng. Ảnh: K.N

Chiếc xe Wigo bị vỡ kính cửa phía sau. Ảnh: K.N

Ảnh: K.N

Chiếc xe này bị vỡ hoàn toàn kính cửa bên phải. Ảnh: K.N