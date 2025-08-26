XEM CLIP:

Sáng 26/8, theo ghi nhận của PV VietNamNet, cơn bão số 5 đi qua đã khiến hàng trăm ngôi nhà dọc tuyến đường ven biển Hà Tĩnh tan hoang. Cơn bão số 5 quần thảo nhiều giờ khiến thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà xơ xác, hoang tàn. Nhiều người dân vẫn chưa hết hoảng loạn vì trận bão khủng khiếp đổ bộ đã "vò nát" hàng nghìn mái nhà.

Nhiều ngôi nhà xã Lộc Hà bị bão "vò nát".

Bão tàn phá khiến 4 ngôi nhà của gia đình, con cháu của ông Võ Phúc Sính (74 tuổi, thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) bị tốc mái, tan hoang.

Cơn bão đi qua, ông Sính ứa nước mắt, lặng người nhìn 4 căn nhà của con, cháu bị bão "vò nát". Ông Sính cho hay, khoảng 17h chiều qua, khi ông cùng người thân đang ở trong nhà thì trận gió dữ dội bất ngờ kéo đến, tiếng gió rít mạnh khiến các thành viên trong nhà hoảng loạn, khóa kín cửa.

Ông Sính bàng hoàng sau cơn bão số 5.

Liền sau đó, gió tiếp tục quật mạnh, rít liên hồi, quần thảo quanh các ngôi nhà ông Sính đang sinh sống. Với kinh nghiệm sinh sống trên mảnh đất hằng năm hứng chịu thiên tai, ông Sính bảo ban các thành viên: "Trong lúc bão kéo đến, tất cả con cháu tuyệt đối khóa cửa, không ra ngoài đường. Khi bão tan rồi tính tiếp...".

Tường nhà của gia đình ông Sính bị đổ sập.

Tuy nhiên, 4h sáng nay trời lặng gió, ông Sính mở cửa để nắm bắt tình hình thì bàng hoàng khi thấy nhà cửa đã tan hoang.

"Năm nay tôi đã 74 tuổi, nhưng chưa lần nào tôi chứng kiến trận bão kinh khủng như vậy. Tôi nhớ khoảng năm 1998, năm 2017 ở địa phương xảy ra bão lớn nhưng cơn bão tan nhanh, thiệt hại không đáng kể. Cơn bão số 5 này rất mạnh và thật sự kinh hoàng.

Chúng tôi ở trong nhà nghe tiếng gió gầm rú và chỉ biết cầu mong cho trận bão sớm qua nhanh. Sáng nay khi cơn bão đi qua, nhà cửa của gia đình tôi đã tan hoang, không biết bao giờ mới khắc phục được", ông Sính nói.

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Hiền bị tốc mái.

Tương tự gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi) cũng chưa hết hoảng loạn sau cơn bão số 5. Trận bão đã quật bay toàn bộ phần mái nhà của gia đình chị Hiền.

"Tối qua gió rít từng hồi, dữ dội. Trận gió mạnh nhất xảy ra vào lúc 19h30, gió mạnh khiến ngói nhà bay loạng xoạng. Toàn bộ ngói nhà bị thủng, nước mưa trút xuống. Các thành viên trong gia đình tôi chia nhau ngồi từng góc nhà để trú mưa, thức xuyên đêm vì lo lắng. Sáng nay, bão đã đi qua nhưng nhìn nhà cửa đổ nát, tôi chỉ biết ngồi khóc", chị Hiền nói.

Xe máy bị mái nhà đè đổ giữa sân.

Anh Võ Hồng Hải (53 tuổi) thất thần sau cơn bão đi qua.

Người dân xã Thịnh Lộc trèo lên mái nhà gia cố sau bão.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơn bão số 5 quần thảo suốt nhiều giờ khiến địa bàn thiệt hại nặng nề. Theo ông Cường, hiện có khoảng 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

"Đến 1h ngày 26/8, bão vẫn đang quần thảo trên địa bàn, nhiều cây cối gãy đổ. Ngay trong đêm, chúng tôi đã cắt cử lực lượng cắt cây cối để đảm bảo đường sá thông suốt. Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã xuống tiếp cận người dân để nắm bắt, hỗ trợ và giúp đỡ bà con sớm khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra", ông Cường nói.