LG Innotek đang mở rộng quy mô sản xuất chất nền bán dẫn sang Việt Nam với một nhà máy mới, nằm trong chiến lược đa dạng hóa sản xuất và mở rộng mảng kinh doanh giải pháp đóng gói.

Công ty cho biết đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với thành phố Hải Phòng tại trụ sở chính ở quận Gangseo, Seoul, nhằm xây dựng cơ sở sản xuất chất nền bán dẫn ở miền Bắc Việt Nam.

Trụ sở LG Innotek tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Innotek

Cơ sở mới dự kiến khởi công vào tháng 7 và hoàn thành vào tháng 5/2027, trải rộng trên diện tích khoảng 330.000m2, tương đương 45 sân bóng đá. Dự án mở rộng này sẽ được tài trợ trực tiếp bởi công ty con của LG Innotek tại Việt Nam.

Nhà máy sẽ sản xuất hàng loạt các chất nền bán dẫn tiên tiến, bao gồm RF-SiP, FC-CSP và FC-BGA.

Theo chiến lược của LG Innotek, cơ sở nội địa tại Gumi sẽ đóng vai trò là nhà máy mẹ chuyên phát triển công nghệ mới, sản xuất các mô hình mới và sản phẩm giá trị cao.

Trong khi đó, cơ sở mở rộng tại Việt Nam sẽ hoạt động như một căn cứ sản xuất đại trà các chất nền bán dẫn thông dụng.

Công ty kỳ vọng chiến lược này sẽ nâng cao năng suất và lợi nhuận trong mảng giải pháp đóng gói, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh tổng thể.

Khoản đầu tư được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về chất nền bán dẫn tiếp tục tăng cao. Nhu cầu RF-SiP dự kiến sẽ tăng cùng với sự phổ biến của mạng 5G và việc triển khai 6G trong tương lai.

Sự tăng trưởng của FC-CSP được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo trên thiết bị, đòi hỏi các vi mạch hiệu suất cao, tiêu thụ ít điện năng.

Chất nền FC-BGA cũng đang chứng kiến nhu cầu tăng cao giữa bối cảnh các công ty công nghệ lớn liên tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI.

CEO Moon Hyuk-soo tiết lộ mục tiêu mở rộng doanh thu hàng năm từ mảng kinh doanh giải pháp đóng gói lên hơn 3.000 tỷ won vào năm 2030 và đưa tỷ lệ đóng góp lợi nhuận ngang bằng với mảng giải pháp quang học.

(Theo Korea Times)