Trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Thế Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 (chủ đầu tư trực tiếp quản lý công trình), cho biết đơn vị đã lập kế hoạch sửa chữa khu vực đập bị vỡ và gửi lên Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn để xin phê duyệt. Khi được chấp thuận, công ty sẽ tiến hành thi công.

Theo ông Quang, khu vực đập bị vỡ sẽ được đổ bê tông và xây lại những hạng mục bị sập, hư hỏng do sự cố.

"Dự kiến kinh phí sửa chữa khoảng 10 tỷ đồng, số tiền này đơn vị bảo hiểm sẽ chi trả vì trước đó công ty đã mua bảo hiểm cho công trình", ông Quang nói.

Khu vực bị vỡ của thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Đ.X

Hiện nước đã rút và không chảy qua điểm vỡ, khu vực bị vỡ cũng không mở rộng thêm.

Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, cho biết cơ quan này đã nhận được kế hoạch của công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 về việc sửa chữa khu vực bị vỡ. Thời gian sửa chữa đập còn phụ thuộc vào đơn vị tư vấn hoàn thành bản kết quả tư vấn sửa chữa.

Trước đó, vào 13h chiều 7/10, một đoạn đập của nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 đã bị vỡ do áp lực nước đổ về rất lớn.

Một mảng tường bao ngăn đập thủy điện bị vỡ, chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m. Sự cố khiến phòng điều khiển trung tâm đổ sập, nhiều thiết bị bên trong bị hư hỏng.

Sự cố khiến một lượng lớn nước đã tràn xuống vùng hạ du, ảnh hưởng đến các xã Tân Tiến, Thất Khê và Tràng Định (Lạng Sơn).