Truyền thông Indonesia phân tích thay đổi chiến thuật của John Herdman cứu Garuda trong chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với Thái Lan.

Đội tuyển Indonesia chấm dứt cơn khát danh hiệu khi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, với việc đánh bại Thái Lan 4-2 ở loạt luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút căng thẳng.

Sự hiện diện của 70.098 khán giả trên sân Gelora Bung Karno là một điểm tựa quan trọng về tinh thần. Về chuyên môn, dấu ấn chiến thuật của John Herdman được thể hiện khá rõ.

Indonesia chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 35 năm. Ảnh: Kompas

“Quyết định chiến thuật của Herdman làm thay đổi cục diện trong hiệp phụ”, trang thể thao Bola của Indonesia phân tích.

“Chiến thắng đến theo cách đầy kịch tính. Herdman bất ngờ điều chỉnh chiến thuật, cứu đội bóng Garuda khỏi thất bại trong thời gian hiệp phụ.

Thái Lan chơi với 10 người từ phút 81, sau khi Nicholas Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai. Tuyển Indonesia tận dụng quả đá phạt được hưởng để mở tỷ số nhờ pha thực hiện của Dean James. Tuy nhiên, Iklas Sanron gỡ hòa cho ‘Voi chiến’ ở phút 87.

Thái Lan vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Peeradol Chamrasamee ở phút 111. Indonesia thoát thua nhờ pha dứt điểm cận thành của Elkan Baggott, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu”.

Bola dẫn lời HLV Herdman: “Quyết định chiến thuật quan trọng nhất diễn ra khi chúng tôi bước vào hiệp phụ. Tôi cố gắng giúp đội giữ bình tĩnh và tin tưởng vào cấu trúc lối chơi. Tôi đẩy thêm một trung vệ lên tham gia tấn công”.

Theo Bola: “Việc đưa Elkan Baggott lên tuyến đầu của John Herdman mang lại một phương án tấn công mới. Indonesia có hai cầu thủ làm điểm nhận bóng trong vòng cấm Thái Lan là Baggott và Mitchel Baker, đều cao trên 1,90 m.

Chiến thuật này lập tức phát huy tác dụng. Dù bàn gỡ của Baggott không đến từ một pha đánh đầu, trung vệ này vẫn kịp lao vào đá bồi sau khi thủ môn Thái Lan đẩy bóng ra, làm tung lưới đối phương”.

Baggott và HLV Herdman trong vòng vây người hâm mộ Indonesia. Ảnh: Bola

Khi được báo chí đặt câu hỏi về điều chỉnh này, nhà cầm quân người Anh giải thích: “Tôi nói với các cầu thủ: Hãy tin vào cấu trúc lối chơi. Các bạn sẽ ghi bàn từ tình huống có thêm trung vệ dâng lên. Các bạn sẽ ghi bàn. Hãy tin vào cấu trúc. Hãy thay đổi nhịp độ”.

Bola giải thích chi tiết hơn: “Trung vệ Rizky Ridho mạnh dạn dâng cao, khởi xướng pha phối hợp và thực hiện đường căng ngang trả ngược mang tính quyết định.

Pha chạy chồng vào phía trong của Ridho, phối hợp cùng Kevin, mở ra khoảng trống để Baggott dứt điểm. Đây là bước ngoặt giúp Indonesia gỡ hòa trước khi thắng 4-2 ở loạt luân lưu”.

“Đó là một khoảnh khắc rất tuyệt vời”, HLV Herdman hạnh phúc khi ăn mừng chiến thắng cùng đội bóng.

Sau 9 tháng, ông đã làm được điều mà tuyển Indonesia chờ đợi suốt 35 năm: giành danh hiệu lớn - kể từ SEA Games 1991 (khi ấy là sân chơi ĐTQG).

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