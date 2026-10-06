Tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, một kết quả khó nuốt nhưng phản ánh đúng về màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang Sik

Thất bại khó nuốt

Dẫu không có trong tay lực lượng mạnh nhất khi Hoàng Hên, Tài Lộc gặp vấn đề, còn Đình Bắc chỉ ngồi dự bị. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh ấy, tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cái tên đáng chú ý như Hoàng Đức, Hai Long, Quang Vinh, Adou Minh..., vì vậy không ít người tin đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể vượt qua Malaysia.

Niềm tin ấy càng lớn khi chính Malaysia cũng không thể tung ra đội hình mạnh nhất với những lý do tương tự như tuyển Việt Nam, hoặc giữ chân các trụ cột như Arif Aiman, Faisal Halim hay Brad Tapp…

Tuyển Việt Nam chơi đầy nỗ lực

Không chỉ có vậy, nhìn cách Malaysia nhập cuộc rõ ràng không quyết tâm bằng các học trò của HLV Kim Sang Sik với sự năng nổ và hoạt động rộng từ Hai Long, Hoàng Đức…

Mọi chuyện cũng không khác nhiều sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam tung thêm Đình Bắc ngay khi bị Tierney ghi bàn hòng gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn gỡ.

Và suốt hơn 2/3 thời gian của hiệp đấu thứ 2, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Malaysia, nhưng rốt cuộc các học trò HLV Kim Sang Sik không thể có được điều mình muốn là bàn thắng hay chiến thắng trong trận đấu cuối cùng ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhưng là… hợp lý

Nếu chỉ nhìn vào hơn 30 phút cuối, rõ ràng thất bại đối với tuyển Việt Nam là khó tin. Nhưng toàn trận kết quả mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik phải nhận cũng có phần hợp lý.

Tuyển Việt Nam tổ chức hãm thành mạnh mẽ, tung ra rất nhiều pha dứt điểm… nhưng sự hiệu quả thực sự rất thấp, điều từng xảy không khác gì thất bại trước Thái Lan ở vòng bảng.

Nhưng không thể tránh được thất bại trước Malaysia

Khi Malaysia lùi rất sâu, chơi với khối đội hình thấp, đội bóng của HLV Kim Sang Sik không có nhiều phương án để phá vỡ, bóng liên tục được nhồi ra biên. Tuy nhiên, hiệu quả những cú tạt bóng không cao, nên chỉ có thể dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 một cách quá vội vã và thiếu chính xác.

Với sự bế tắc như thế, tuyển Việt Nam không thể phá vỡ hàng phòng ngự vốn chưa để thủng lưới bất cứ bàn thua nào kể từ đầu giải của Malaysia âu cũng là hợp lý.

Ở chiều ngược lại, Malaysia không dứt điểm nhiều, nhưng phần lớn đều khiến khung thành của Patrik Lê Giang chao đảo. Và một trong số đó chính là bàn thắng của Tierney.

Đáng nói, cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia dù xử lý khá hay và dứt điểm hiểm hóc, nhưng trước đó các tiền vệ và trung vệ bên phúa tuyển Việt Nam tỏ rõ sự chủ quan, thiếu sự áp sát.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã chơi rất nỗ lực, nên thất bại có thể khó chấp nhận về mặt cảm xúc, nhưng lại hợp lý về chuyên môn ở một trận đấu mà bản thân các cầu thủ cũng đã quá mỏi mệt sau hành trình quá dài thời gian qua.

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