Anthony Hudson có những tuyên bố thẳng sau khi Thái Lan thua Indonesia trên loạt luân lưu, lỡ chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Tối 5/10, trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Thái Lan hòa 2-2 với chủ nhà Indonesia sau 120 phút, trước khi nhận thất bại 4-6 trên loạt luân lưu.

Thái Lan thua luân lưu sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Ảnh: FAT

“Trước hết, xin chúc mừng Indonesia”, HLV Anthony Hudson lên tiếng. “Tôi nghĩ họ có định hướng rõ ràng và đang đi đúng đường. Họ sở hữu những cầu thủ giỏi, mạnh mẽ. Về phần mình, tôi cảm thấy buồn và cũng không biết phải nói gì.

Nhưng tôi phải nói rằng mình tự hào về các cầu thủ, về tất cả những gì họ đã cống hiến trong trận đấu này, từ tinh thần đến cách phản ứng trước mọi tình huống.

Khi đội chỉ còn 10 người, tôi không nghĩ đến chuyện trách móc bất kỳ ai. Đá luân lưu giống như chơi xổ số. Dù vậy, tôi vẫn tự hào, đặc biệt là Saranon. Mỗi khi được trao cơ hội ra sân, cậu ấy đều chơi rất xuất sắc”.

HLV Hudson thừa nhận thất vọng, nhưng tập trung cho tương lai, với Asian Cup vào đầu năm sau. Thái Lan sẽ gặp lại chính Indonesia tại Saudi Arabia, nơi họ cùng bảng Nhật Bản và Qatar.

“Thua trận này thật buồn. Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt đầu tập trung chuẩn bị đội tuyển cho Asian Cup. Như tôi đã nói trước đây về những lời chỉ trích nhắm vào mình, tôi đã học cách đối diện với điều đó ngay từ ngày đầu tiên nhận công việc.

Thời gian qua, lực lượng của chúng tôi luôn thay đổi vì hoàn cảnh mỗi giải đấu khác nhau. Cả giải này lẫn ASEAN Cup trước đó, vấn đề là chúng tôi không thể lựa chọn những cầu thủ tốt nhất. Có lẽ cả đợt tập trung tháng 6 cũng vậy.

HLV Hudson tuyên bố tập trung cho tương lai, với Asian Cup 2027. Ảnh: FAT

Điều tôi biết lúc này là chúng tôi có một nhóm nòng cốt từ đội hình hiện tại cần được giữ lại. Tôi tự hào khi nhiều cầu thủ trẻ đã chen chân vào đội. Họ có tiềm năng lớn và tôi cho rằng còn nhiều cầu thủ trẻ khác chưa góp mặt trong đội hình này nhưng có thể giúp ích rất nhiều”.

Khi nhắc đến loạt “đấu súng”, nhà cầm quân người Anh bảo vệ cầu thủ: “Đến lúc phải phân định thắng thua bằng luân lưu, phải thừa nhận rằng cả 10 cầu thủ trên sân đều rất mệt. Họ đã cống hiến tất cả.

Theo tôi, không ai có lỗi, dù sút vào hay không vào, dù là Sarach hay Nattapong Sayriya. Trong trận đấu, họ đều chơi rất tốt. Chúng tôi không thể đi đến đây nếu thiếu họ.

Lúc này, tôi phải cố gắng duy trì sự liên tục về lực lượng để xây dựng và phát triển đội theo định hướng đã đề ra”.

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