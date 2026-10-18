Người đàn ông ở Cần Thơ trình báo mất trộm xe máy nhưng qua xác minh, công an phát hiện vụ việc được dàn dựng nhằm chiếm đoạt 406 triệu đồng của một nữ tiểu thương.

Ngày 17/10, Công an xã Nhu Gia (TP Cần Thơ) cho biết vừa làm rõ vụ trình báo mất trộm xe máy. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc được dàn dựng nhằm chiếm đoạt số tiền 406 triệu đồng.

Trước đó, tối 13/10, Công an xã Nhu Gia tiếp nhận tin báo của ông T.V.B. (SN 1978, ngụ xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ) về việc bị mất trộm xe máy tại một quán cà phê ở ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia.

Theo trình báo, ông B. dựng xe máy hiệu Future, biển số 94K1-604.30 trước cửa quán. Trong cốp xe có số tiền lớn do bà N.T.N.H. chuyển cho ông B. đi mua lúa của người dân. Sau khi đi vệ sinh trở ra, ông B. phát hiện chiếc xe không còn.

Nơi ông T.V.B. dàn dựng hiện trường giả bị mất trộm xe. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhu Gia khẩn trương xác minh vụ việc. Đến sáng 14/10, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy nói trên được dựng cách hiện trường khoảng 500m, cùng một chiếc cặp màu đen.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhận định đây là vụ dàn dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tiền.

Trước những chứng cứ do cơ quan công an thu thập được, ông B. thừa nhận đã tạo dựng vụ mất trộm để tránh phải hoàn trả tiền mua lúa.

Ông B. khai ký hợp đồng mua lúa với bà H. Sau đó, bà H. chuyển 580 triệu đồng để ông thanh toán tiền mua 3 ghe lúa của người dân.

Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, ông B. nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Sau khi rút tiền mặt từ ngân hàng, ông chỉ thanh toán 174 triệu đồng cho một ghe lúa, còn lại 406 triệu đồng.

Ông B. và M. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ông T.V.B. giao nộp số tiền đã chiếm đoạt. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Để thực hiện ý định, ông B. rủ ông T.Q.M. (SN 1987, ngụ xã Phú Lộc, TP Cần Thơ) giúp sức dàn dựng hiện trường giả mất trộm xe máy rồi trình báo công an.

Ông B. khai rằng muốn cơ quan công an mời bà H. đến làm việc và xác nhận số tiền đã chuyển bị mất trộm vì nguyên nhân khách quan. Từ đó, ông không phải đền bù.

Tại cơ quan công an, ông B. đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Ngoài ra, do số lúa của người dân đã thu hoạch, nếu không tiêu thụ kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn, Công an xã Nhu Gia đã vận động bà H. thu mua 2 ghe lúa còn lại cho người dân.