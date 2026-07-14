Ngày 14/7, UBND phường Vũng Tàu cho biết vừa có công văn yêu cầu Công an phường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh của du khách về tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực tháp Tam Thắng, công viên Thùy Vân.

Bài đăng phản ánh của du khách thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một du khách phản ánh việc bị giật dây chuyền khi cùng gia đình đến tham quan, vui chơi tại khu vực tháp Tam Thắng.

Theo nội dung phản ánh, khoảng 19h ngày 12/7, một nhóm 7-8 người có hành vi dàn cảnh, chen lấn, xô đẩy du khách này để cướp giật, trộm cắp tài sản là dây chuyền vàng, mang tính chất chuyên nghiệp.

Bài viết sau khi đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người với hàng nghìn lượt tương tác, bình luận, gây hoang mang cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Tháp Tam Thắng, công viên Thùy Vân - điểm nhấn du lịch mới của Vũng Tàu. Ảnh: Quang Hưng

Từ thông tin phản ánh trên, UBND phường Vũng Tàu giao Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, trích xuất camera, điều tra, truy xét và xử lý nghiêm nhóm đối tượng dàn cảnh trộm cắp.

Đồng thời, tăng cường tuần tra vào giờ cao điểm từ 17h đến 23h hằng ngày, nhất là cuối tuần tại khu vực bãi biển, công viên và các điểm đông du khách.

Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) được đề nghị phối hợp cung cấp dữ liệu camera để phục vụ công tác điều tra, rà soát hệ thống chiếu sáng.

Ban Điều hành khu phố 6 tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân, cơ sở kinh doanh và du khách nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.