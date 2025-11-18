Theo hãng thông tấn TASS, tờ Moskovsky Komsomolets ngày 17/11 đã tiết lộ danh tính "mục tiêu cấp cao nhất" trong âm mưu ám sát của Ukraine bị Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngăn chặn vào tuần trước.

"Quan chức cấp cao nhất bị tình báo Ukraine nhắm mục tiêu là Thư ký Hội đồng An ninh liên bang Nga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu. Kế hoạch ám sát là tấn công ông Shoigu khi quan chức này tới thăm mộ người thân tại nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow", nguồn tin của Moskovsky Komsomolets cho biết.

Hiện Văn phòng của ông Shoigu và phía FSB chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thư ký Hội đồng An ninh liên bang Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Trước đó, FSB ngày 14/11 đã thông báo về việc ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố do "phía Ukraine lên kế hoạch" nhằm vào một quan chức cấp cao ở thủ đô Moscow.

Trong quá trình điều tra, các đặc vụ FSB đã bắt giữ 3 nghi phạm, thu giữ các thiết bị liên lạc chứa nội dung trao đổi của các đối tượng với tình báo Ukraine, một camera được cho dùng để giám sát quá trình ám sát. Các nghi phạm trong vụ việc bao gồm 1 người gốc Trung Á nhập cư trái phép và 2 người Nga từng bị kết án.

"Ngoài vụ việc trên, chúng tôi cũng thu được thông tin về các âm mưu tương tự đang được lên kế hoạch tại nhiều khu vực ở Nga", đại diện FSB thông tin.