Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 7, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Tổng lượng mưa nhìn chung xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa cao hơn 15-30% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Trung bình trong tháng 7, trên Biển Đông có khoảng 1,6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 0,9 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp hoặc đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Tháng 7 có thể xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp hoặc đổ bộ đất liền nước ta. Ảnh: Lê Dương

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang mạnh lên nhanh và có khả năng phát triển thành bão số 1 trong ngày 2/7.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại, có khoảng 70% khả năng bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ vào ngày 4/7.

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng kéo dài, mưa lớn gia tăng

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, trong tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng với số ngày được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt, cục bộ đặc biệt gay gắt, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân và hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, mưa vừa đến mưa to trên diện rộng được dự báo tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và giông xuất hiện nhiều ngày, có nơi mưa vừa đến mưa to, tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trên hầu khắp cả nước, trong đó nguy cơ cao hơn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn diện rộng

Trong 10 ngày tới (từ đêm 1-11/7), thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh bão số 1 có khả năng hình thành trên Biển Đông.

Nếu bão hình thành và di chuyển theo dự báo, khu vực Bắc Bộ có khả năng đón một đợt mưa lớn diện rộng trong giai đoạn từ ngày 4-7/7. Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 1-11/7):

Từ đêm 1/7 đến ngày 3/7:

Bắc Bộ: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ chiều tối và đêm 1/7 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 2/7, chiều và tối có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhận định thời tiết từ đêm 3-11/7:

Bắc Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông (mưa tập trung vào đêm và sáng); từ khoảng ngày 4-7/7, có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, nhiều ngày có mưa rào, trời dịu mát. Nguồn: NCHMF

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: từ ngày 3-4/7, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng 4-5/7; sau chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 1-3 ngày để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn sản xuất và dân sinh.