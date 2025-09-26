Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Bualoi đang trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h.

Dự báo khoảng đêm nay (26/9), bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Hướng di chuyển của bão Bualoi cập nhật sáng 26/9. Nguồn: VNDMS

Các chuyên gia nhận định, bão Bualoi di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 25-30km/h. Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển hướng về quần đảo Hoàng Sa (ngày 28/9) và vùng biển các tỉnh miền Trung (29/9) với cường độ tiếp tục tăng; có khả năng đạt cấp bão rất mạnh (cấp 12-13, giật cấp 16). Dự báo, bão có thể đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ trong ngày 29/9.

Cụ thể, đến 1h ngày 27/9, bão trên Biển Đông, vị trí ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc - 118,9 độ Kinh Đông, sức gió cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (phía Đông Bắc và giữa Biển Đông).

1h ngày 28/9, bão ở vị trí 15,8 độ Vĩ Bắc - 112,5 độ Kinh Đông, sức gió cấp 12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa).

1h ngày 29/9, bão tiếp tục mạnh thêm, ở vị trí 18,3 độ Vĩ Bắc - 107,4 độ Kinh Đông, sức gió cấp 12–13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (Tây Bắc và giữa Biển Đông, Hoàng Sa, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.