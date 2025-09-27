Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (27/9), vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Hướng di chuyển của bão số 10 Bualoi cập nhật sáng 27/9. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 35km/h. Đến 4h sáng mai (28/9), tâm bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông; cường độ tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16.

12 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ giảm còn 25km/h. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên vùng biển từ Hà Tĩnh - TP Huế; cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này vẫn ở cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo khoảng tối đến đêm, bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và suy yếu dần. Đến 4h ngày 29/9, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó 24 giờ, bão giữ nguyên hướng, tốc độ di chuyển và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Đất liền gió giật mạnh đến cấp 14, mưa lớn dữ dội

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều mai (28/9), trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Đồng thời, từ gần sáng 28-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm