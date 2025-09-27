Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (27/9), vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 35km/h. Đến 4h sáng mai (28/9), tâm bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông; cường độ tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16.
12 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ giảm còn 25km/h. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên vùng biển từ Hà Tĩnh - TP Huế; cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này vẫn ở cấp 12-13, giật cấp 16.
Dự báo khoảng tối đến đêm, bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và suy yếu dần. Đến 4h ngày 29/9, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.
Sau đó 24 giờ, bão giữ nguyên hướng, tốc độ di chuyển và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
Đất liền gió giật mạnh đến cấp 14, mưa lớn dữ dội
Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều mai (28/9), trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.
Đồng thời, từ gần sáng 28-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm
|
Biển động dữ dội, nước ven bờ dâng cao đến 1,5m
Do ảnh hưởng của bão số 10, cơ quan khí tượng lưu ý nước dâng do bão vùng ven bờ và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển. Cụ thể, vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1-2m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.
Trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.
Từ chiều tối nay (27/9), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ gần sáng mai, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội. Với cấp độ gió này, sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.
Đồng thời, cũng từ gần sáng mai, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.