Chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Ban chỉ đạo) giao cho Bộ về ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi).

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia - đã báo cáo và phân tích về các dự báo, cảnh báo sớm về cơn bão số 10.

Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi) tại Bộ NN&MT. Ảnh: Cục KTTV

Theo đó, với kịch bản dự báo bão di chuyển như hiện nay, từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa rất lớn. Cảnh báo mưa có thể mở rộng sang khu vực Thượng Lào.

Về tốc độ bão di chuyển trung bình 30km/h (nhanh gấp đôi các cơn bão khác). Cường độ mạnh nhất đạt cấp 13, giật cấp 15, cập bờ có khả năng mạnh ngang thậm chí mạnh hơn bão số 5 Kajiki, với cấp 11, giật cấp 14, thậm chí có thể đến cấp 12, giật cấp 15.

Khu vực mưa lớn là Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (phụ thuộc vào hướng di chuyển trong ngày 28-30/9 do tác động của hệ thống cao cận nhiệt đới chi phối).

Ông Mai Văn Khiêm báo cáo về diễn biến bão số 10. Ảnh: Cục KTTV

Cùng với mưa lớn, các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ có thể mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 3.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, các ý kiến thành viên Ban chỉ đạo đều cho rằng cần sẵn sàng chủ động phòng ngừa trước mọi nguy cơ do cơn bão số 10 (Bualoi) có thể gây ra.

Không chủ quan, tập trung ứng phó từ sớm, từ xa

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, cơn bão này di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh, khác với bão số 9 càng vào gần bờ càng yếu đi.

“Diện tác động của bão số 10 rất rộng, mưa và gió mạnh có thể kéo dài từ Ninh Bình - Hà Tĩnh. Quy luật có 2 cơn bão liên tiếp thì thường gây thiệt hại lớn. Tôi lo ngại nhất là người dân chủ quan sau khi cơn bão số 9 suy yếu rất nhanh. Vì vậy, chúng ta không được chủ quan, tập trung ứng phó từ sớm, từ xa", ông Hiệp lưu ý.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý không được chủ quan với bão số 10. Ảnh: Cục KTTV

Theo Thứ trưởng Hiệp, vùng dự báo tác động là khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là khu vực dễ bị tổn thương vì liên tục xảy ra mưa lũ và chưa khắc phục xong hậu quả cơn bão số 3 vừa qua. Vì vậy, ông đề nghị các cơ quan cần thông báo để tàu thuyền phải di chuyển nhanh hơn ra khỏi khu vực nguy hiểm do bão.

Ông cũng nhấn mạnh: "Không nhất thiết tàu thuyền phải chạy vào bờ mà có thể đến những khu vực tránh trú an toàn khác. Thời gian cấm biển phải tính sớm hơn vì bão di chuyển nhanh và vùng ảnh hưởng rộng".

Tối 26/9, bão Bualoi đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Hồi 19h, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 900km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h.

Thứ trưởng Bộ NN&MT yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng cần rà soát kĩ các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên bờ, trên biển; nhất là các hoạt động du lịch trong vùng ảnh hưởng; các hoạt động di dân trước 21h ngày 28/9; nghiên cứu cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bão đổ bộ vào bờ...".

Ngoài ra, ông Hiệp cũng lưu ý, các nhà máy thủy điện, hồ thủy lợi cần được rà soát, tính toán xả nước trước khi bão vào.

Theo ông Hiệp, chính quyền cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Đặc biệt, tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó.