Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, chiều 27/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức các đoàn công tác đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại những địa bàn trọng điểm của TP Đà Nẵng.

Các đoàn đã trực tiếp kiểm tra âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà), tuyến đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) – khu vực thường xuyên ngập lụt, đồng thời nắm tình hình ứng phó bão tại Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng), Lữ đoàn Công binh 270, Sư đoàn 315 và Đồn Biên phòng Cảng Kỳ Hà.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra tại âu thuyền Thọ Quang, phường Sơn Trà. Ảnh: G.X

Qua kiểm tra, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận tinh thần chủ động của các đơn vị, địa phương trong phối hợp kêu gọi gần 24.000 tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, triển khai chằng chống nhà cửa, gia cố công trình, kiểm soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, bảo đảm thông tin liên lạc và phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Trước dự báo bão số 10 có cường độ mạnh, hoàn lưu rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Quân khu 5 đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ động, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả khi bão đổ bộ.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 (đứng đầu tiên) kiểm tra trên âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: G.X

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ dân khu vực đường Mẹ Suốt - điểm thường xuyên ngập sâu của TP Đà Nẵng. Đến chiều cùng ngày, trên địa bàn thành phố liên tục có mưa vừa, mưa to cục bộ khiến nước dâng cao tại một số đoạn đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh.

Ông Đặng Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho biết trên địa bàn phường có 3 điểm xung yếu gồm đường Mẹ Suốt, tổ 113 Hòa Minh và khu vực núi Sọ với 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở. UBND phường đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ túc trực tại các điểm nguy cơ để sẵn sàng hỗ trợ dân.

“Phường đã triển khai thiết bị máy móc, bố trí lực lượng cảnh giới thường xuyên. Một số đoạn nước đã tràn đường, tràn cống, chúng tôi đã giăng dây cảnh báo và hướng dẫn người dân lưu thông. Tại khu vực Mẹ Suốt, lực lượng đang hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, di dời tài sản,” ông Tuấn nói.

Trung đội dân quân thường trực xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: G.X

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ để tránh trú bão. Ảnh: G.X

Trực tiếp kiểm tra, Thiếu tướng Trần Thanh Hải cùng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã đến từng nhà dân ở khu vực đường Mẹ Suốt, nhắc nhở bà con kê dọn đồ đạc, di chuyển tài sản giá trị lên cao hoặc gửi nơi khác. Ông yêu cầu bố trí ngay lực lượng hỗ trợ các gia đình, đặc biệt những hộ có người già, phụ nữ neo đơn.

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng bộ đội địa phương, dân quân thường trực, dân quân cơ động phối hợp cùng người dân khiêng đồ đạc lên cao hoặc đến khu vực an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng cơ động ứng cứu khi có mưa lớn xảy ra,” Thiếu tướng Hải khẳng định.