Chỉ trong vòng một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu hai cơn bão lớn, khiến hàng trăm điểm trường bị tàn phá. Mái tôn bị cuốn phăng, tường đổ sập, phòng học hư hỏng, nhiều nơi ngập sâu trong nước lũ.

Mái che của trường mầm non bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Sau bão số 10, cán bộ và giáo viên Trường Mầm non Thanh Lộc (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) đã đến trường khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Trường bị hư hỏng nặng, hệ thống mái che bị bay, nguồn điện bị phá hủy.

Trường Tiểu học Phúc Lộc (xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh) bị bão quật làm đổ mái tầng 2. Ảnh: CTV

Cô Trần Thị Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lộc, cho biết trước bão, nhà trường đã huy động phụ huynh và cán bộ, nhân viên chằng chống mái nhà, dùng cát cố định các mái tôn nhằm hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, do cơn bão quá mạnh, trường vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Trường tiểu học Kỳ Thịnh tan hoang, học sinh chưa biết ngày nào có thể trở lại trường.

Tại Trường mầm non Thanh Lộc, toàn bộ các phòng học bị tốc mái, hơn 900m² mái che bị cuốn bay, thiệt hại ước tính trên 1 tỷ đồng. "Nhà trường cùng lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả để sớm đón trẻ trở lại", bà Trần Thị Hoài, Phó Hiệu trưởng, cho biết.

Bàn ghế học sinh bị bão cuốn ra ngoài cánh đồng. Ảnh: CTV

Tại địa bàn thị xã Kỳ Anh (cũ), một số điểm trường bị bão làm hư hỏng, bàn ghế và bảng biểu bị cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Lắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (phường Vũng Áng), cho biết, ngoài toàn bộ dãy phòng học, 8 phòng công vụ giáo viên cũng bị cuốn trôi; bàn ghế, bảng bị gió thổi tung ra đồng; nhà giữ xe học sinh bị xô đổ. Toàn trường đều tan hoang và hiện chưa biết khi nào có thể quay lại hoạt động dạy học.

Trường THCS Lam Hồng, xã Nghi Xuân bị nước lũ tràn vào, ngập hết tầng 1. Ảnh: CTV

Mưa bão số 10 còn khiến nhiều điểm trường ở các huyện Vũ Quang, Nghi Xuân, Hương Sơn (cũ) bị ngập hoàn toàn.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, đến ngày 30/9, vẫn còn 143 cơ sở giáo dục đang tập trung khắc phục hậu quả của bão số 10. Học sinh tại những địa phương này được nghỉ học để đảm bảo an toàn. Sở sẽ sớm có thông báo chính thức về thời gian trở lại trường.

Sở đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời thông báo để cán bộ, giáo viên, học sinh chủ động phòng tránh. Lực lượng trực 24/24 để bảo quản cơ sở vật chất và đảm bảo thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời. Phối hợp sửa chữa, khắc phục thiệt hại nhằm sớm ổn định việc dạy và học.