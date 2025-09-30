Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão Bualoi và nguy cơ mưa lớn kéo dài, Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai đã có công văn khẩn, yêu cầu các cơ sở giáo dục cho hơn 465.000 học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn nghỉ học trong ngày 30/9 để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 1/10, các trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để báo cáo, xin ý kiến UBND và Sở GD-ĐT nếu phải tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú, lãnh đạo nhà trường phải quản lý chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực và thực phẩm thiết yếu, đảm bảo sinh hoạt an toàn trong thời gian mưa bão. Việc di chuyển học sinh về nhà phải phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các trường học tại Phú Thọ trong sáng 30/9 cũng đồng loạt gửi thông báo khẩn tới phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học ngày 30/9 do tình hình mưa lớn kéo dài. Tùy tình hình thực tế, các nhà trường sẽ quyết định việc đi học trở lại vào ngày mai hay không.

Người dân phường Cửa Lò được sơ tán về trường tiểu học để tránh trú. Ảnh: Thanh Hải

Còn tại Thanh Hóa, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường thông báo cho gần 900.000 học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học trong ngày 30/9 để đảm bảo an toàn. Từ ngày 1/10, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của mưa lũ, hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD-ĐT cho học sinh nghỉ học nếu thấy cần thiết.

Tại các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Tĩnh… nhiều trường học cũng cho học sinh tiếp tục nghỉ học hôm nay. Chẳng hạn ở Thái Nguyên, các trường như Trường THPT Bắc Sơn, Trường THCS Mỹ Yên cùng một số trường tại Đại Từ đã thông báo cho học sinh vào phần mềm OLM theo tài khoản được cấp để học tập tại nhà.

Tại Nghệ An, bão Bualoi làm nhiều vùng bị ngập nước, học sinh đi lại khó khăn, trong khi một số địa bàn bị chia cắt, cô lập, nên hầu hết các nhà trường đều thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày 30/9.