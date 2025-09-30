Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi UBND các phường, xã, các đơn vị trường học trực thuộc về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 10 Bualoi.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thiên tai để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động rà soát, sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện nhà trường.

Rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ, phải báo cáo để xử lý kịp thời. Trường hợp chưa thực hiện ngay được, phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý sớm nhất.

Ngoài ra, cần có phương án di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn để tránh hư hại, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão.

Một học sinh Hà Nội trên đường về nhà sáng 30/9.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục ở vùng tâm bão đi qua có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt mà học sinh không thể đến trường học tập và sinh hoạt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp.

Chủ động dọn dẹp, vệ sinh trường lớp ngay sau mưa bão để đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh.

Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.