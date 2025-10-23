Chiều 23/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng. Đại tá Phan Quyết Thắng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến ngày 7/10, địa bàn tỉnh có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 250–400 mm, có nơi trên 500 mm, tập trung tại các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Phú Bình và một số phường trung tâm TP Thái Nguyên.

Mưa kéo dài gây lũ đặc biệt lớn, vượt lũ lịch sử, làm mực nước các sông, suối dâng cao nhanh, đặc biệt sông Cầu.

Lũ lớn do mưa bão số 11 gây ngập sâu nhiều khu vực ven sông, sạt lở đất ở vùng đồi núi, chia cắt giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống và sản xuất. Nhiều công trình thủy lợi, hồ đập, đê điều, đường giao thông và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng.

Toàn tỉnh có 54 xã, phường bị ngập, hàng loạt địa phương khác chịu thiệt hại do sạt lở, mất điện, mất nước. Khoảng 200.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 3.464 hộ phải di dời khẩn cấp. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, vật nuôi chết hoặc bị cuốn trôi.

Bão số 11 đã khiến 7 người chết và 3 người bị thương, tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 12.600 tỷ đồng. Ngay sau đó, chính quyền phối hợp Bộ CHQS tỉnh, Công an, quân đội và lực lượng dân quân xung kích triển khai cứu hộ, di dời an toàn hơn 3.400 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Sở chỉ huy khắc phục hậu quả thiên tai đã được thành lập tại ba khu vực trọng điểm. Các lực lượng triển khai dựng 22 nhà bạt tạm cư cho người dân vùng ngập, tổ chức vệ sinh môi trường sau khi nước rút tại trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện, chợ; gia cố hơn 3,5 km đê, khắc phục hơn 3.000 điểm sạt lở và khử khuẩn 450 m³ nước trong phạm vi 30 km quanh trung tâm tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.