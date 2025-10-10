Theo đó, việc phân luồng được thực hiện từ ngày 10/10 cho đến khi nước rút, các tuyến đường trở lại bình thường.

Hướng đi Thái Nguyên

Các phương tiện có thể lựa chọn hai lộ trình thay thế:

Hà Nội → Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên → nút giao Bắc Phú → Cầu Xuân Cẩm → Hiệp Hòa → Thái Nguyên, áp dụng cho xe tải và xe gầm cao, hạn chế xe con.

Hoặc từ quốc lộ 3 tại Km24+670 (ngã tư Sóc Sơn) rẽ phải đi Núi Đôi, sau đó rẽ trái vào đường Núi Đôi – Bắc Phú, đến nút giao Bắc Phú với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên để tiếp tục đi Thái Nguyên.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn phân luồng giao thông khi quốc lộ 3 bị chia cắt. Ảnh: N. Huyền

Trường hợp đi từ Km19+750 (nút giao Mai Nội – QL18), các phương tiện có thể theo QL18 để nhập vào cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Hướng đi Bắc Ninh

Phương tiện có thể đi theo một trong các hướng:

QL3 Km3+630 → rẽ phải vào Dục Tú → Vân Hà – Cổ Châu → Bắc Ninh;

Hoặc từ QL3 Km24+670 (ngã tư Sóc Sơn) rẽ phải đi Núi Đôi → đường Núi Đôi – Bắc Phú → nút giao Bắc Phú → Cầu Xuân Cẩm → Bắc Ninh;

Ngoài ra, có thể đi từ QL3 Km19+750 (nút giao Mai Nội – QL18) → theo QL18 sang Yên Phong – Bắc Ninh.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân theo dõi thông tin cập nhật, hạn chế di chuyển qua các đoạn ngập sâu, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.