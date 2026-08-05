Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là Kujira.

Đến 4h sáng nay (5/8), tâm bão số 3 ở trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 3 phát lúc 5h ngày 5/8/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h. Đến 4h ngày 6/8, tâm bão ở trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Philippines), sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới; sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h. Đến 4h ngày 7/8, vị trí tâm bão số 3 ở trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Philippines) và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam", cơ quan khí tượng nhận định.