XEM VIDEO:

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến bão số 5, trưa 25/8.

Theo đó, đến thời điểm này (12h trưa 25/8), các trạm quan trắc ven biển mới ghi nhận gió mạnh ban đầu, chưa phải thời điểm tác động mạnh nhất do bão còn cách bờ 100km.

Cụ thể, tại Nghệ An, Hà Tĩnh, gió cấp 6, giật cấp 8-9; riêng đảo Hòn Ngư gió cấp 8, giật cấp 9. Vùng biển Bắc Bộ như Hải Phòng, Quảng Ninh gió cấp 5-6; đảo Cô Tô gió cấp 7, giật cấp 9; Bãi Cháy gió cấp 6, giật cấp 8. Đặc biệt, sóng biển sáng nay ghi nhận rất cao: radar Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đo được 6,9-8,35m; tại Nghệ An 5,25m…

Sóng biển ở đảo Lan Châu (Cửa Lò, Nghệ An) dâng cao khoảng 2m sáng 25/8. Ảnh: Tùng Nghị

Dự báo, trong những giờ tới, từ Nam Quảng Trị đến Thanh Hóa có thể xuất hiện sóng 5-7m, vùng gần tâm bão trên 8m. Đây là nguy cơ rất lớn đối với hệ thống đê kè, đặc biệt ở Bắc Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình (ở Nam Định cũ), Hưng Yên (ở Thái Bình cũ) - những nơi có tuyến đê xung yếu cần hết sức đề phòng.

Đồng thời, về lượng mưa ông Khiêm cho biết, từ chiều tối qua (24/8) đến sáng nay, hầu hết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng Bắc Trung Bộ mưa rất to. Hà Tĩnh nhiều điểm ghi nhận trên 300mm, trong đó Cẩm Xuyên chỉ trong 3 giờ (7-10h sáng nay) đã đạt 176,2mm, là mức rất lớn.

Ông Khiêm cho biết, trong ít giờ nữa, khi bão tác động trực tiếp, mưa lớn còn dữ dội hơn nữa, tập trung ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An, có thể kéo dài đến ngày mai (26/8).

Mưa lớn nguy cơ gây lũ lớn trên các hệ thống sông, ngập úng vùng trũng thấp và đô thị rất cao. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị, đặc biệt khu vực miền núi phía tây - có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng.

Vùng trọng tâm bão đổ bộ trên đất liền

Theo ông Mai Văn Khiêm, hiện tốc độ di chuyển của bão còn khoảng 10-15km/h, chậm hơn so với buổi sáng. Đồng thời, phân tích ảnh mây vệ tinh và ra-đa cho thấy có dấu hiệu suy giảm cường độ, có thể giảm từ cấp 14 xuống cấp 13. Đây là điều tích cực, bởi nếu duy trì cấp 13-14 khi vào bờ, nhiều công trình, nhà cửa sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Ảnh bão mây vệ tinh lúc 14h ngày 25/8. Nguồn: NCHMF

Ông Khiêm nhận định, từ 15-18h chiều nay, bão sẽ đi vào khu vực Bắc Hà Tĩnh - Nghệ An. Vùng gió mạnh nhất quanh tâm bão (bán kính khoảng 50km) có thể đạt trên cấp 12, giật cấp 14-15.

“Các địa phương như Vinh, Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Nam Thanh Hóa cần đặc biệt lưu ý”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền từ 12-20h. Thời gian bão bắt đầu đổ bộ khoảng từ 16-19h. Khu vực đổ bộ Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trọng tâm là khu vực tỉnh Nghệ An. Thời gian gió mạnh kéo dài từ 13-19h.

Đáng lưu ý, ông Khiêm nói thêm, khi bão di chuyển chậm, thời gian tác động có thể kéo dài 6-10 giờ, cần đặc biệt đề phòng.

Rủi ro sau bão là gì?

Ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh, nguy cơ lớn nhất vẫn là lũ quét và sạt lở đất.

“Từ 19h hôm qua đến nay, dù bão chưa đổ bộ, lượng mưa đã rất lớn. Chúng tôi liên tục cảnh báo, ngay cả khi bão suy yếu và phát bản tin cuối, không có nghĩa nguy cơ đã hết. Lũ quét, sạt lở đất sẽ còn kéo dài 2-3 ngày tới”, ông Khiêm nói.

Ngoài ra, theo ông Khiêm, mưa không chỉ tập trung vùng ven biển mà còn lan ra Phú Thọ (Hòa Bình cũ), Sơn La, Lào Cai. Sau khi vào đất liền, bão sẽ di chuyển sang Trung và Thượng Lào cũng gây mưa rất lớn. Thượng lưu các sông có nguồn từ Lào, như sông Cả có thể xuất hiện lũ, ảnh hưởng đến hạ lưu trong nước ta...

Cập nhật lúc 14h, vị trí tâm bão trên vùng ven bờ khu vực tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.